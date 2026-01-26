W poniedziałek wcześnie rano cena uncji na rynku spotowym osiągnęła w szczytowym momencie cenę 5092,71 dolarów, co było wzrostem o około 2 proc. w porównaniu z cenami z piątku. Później cena nieco spadła, ale cały czas utrzymywała się w okolicach 5050 dolarów. Z kolei cena w kontraktach terminowych z dostawą na luty osiągnęła 5056,60 dolarów za uncję.

Silny trend wzrostowy cen złota

Od początku roku cena złota wzrosła już o 17 proc., kontynuując silny trend wzrostowy z roku ubiegłego. W 2025 r. cena uncji zwiększyła się o 64 proc., co było największym rocznym wzrostem od 1979 r.

Poszukiwanie bezpiecznych aktywów

Popyt na złoto napędzany jest poszukiwaniem bezpiecznych aktywów w związku z coraz bardziej niestabilną sytuacją na świecie, ale także znaczącymi zakupami banków centralnych, wyższą niż zwykle inflacją i słabym dolarem. W ostatnich dniach do czynników niestabilności doszły spór między USA a pozostałymi krajami NATO w związku z roszczeniami Donalda Trumpa wobec Grenlandii, a także groźby prezydenta USA, że nałoży cła w wysokości 100 proc. na Kanadę.

Rekordowe ceny srebra

W ślad za złotem drożeją również pozostałe metale szlachetne, w tym srebro, które w miniony piątek po raz pierwszy w historii przebiło barierę stu dolarów za uncję.