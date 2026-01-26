Ceny ropy
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 61,39 USD, wyżej o 0,52 proc.
Brent na ICE na III jest wyceniana po 66,20 USD za baryłkę, wyżej o 0,49 proc.
Inwestorzy oceniają ryzyka związane z dostawami ropy z Iranu po tym, jak prezydent USA Donald Trump odnowił groźby wobec tego kraju.
Trump wysłał do Iranu amerykańską "armadę"
W ub. tygodniu prezydent Donald Trump poinformował, że "na wszelki wypadek" w stronę Iranu zmierza amerykańska "armada".
"Mamy wiele statków, które zmierzają w tamtą stronę na wszelki wypadek. Mamy dużą flotyllę płynącą tam i zobaczymy, co się wydarzy" – mówił Donald Trump.
"Mamy armadę. Mamy ogromną flotę zmierzającą w tamtym kierunku. Może nie będziemy musieli jej użyć, zobaczymy" – dodał.
Amerykański przywódca przekazał też, że jego administracja pracuje nad cłami wobec krajów handlujących z władzami w Teheranie.
Terminal eksportowy na Morzu Czarnym
Inwestorzy analizują też prognozy dostaw ropy po wznowieniu działania w kluczowym terminalu eksportowym ropy na Morzu Czarnym.
Konsorcjum Caspian Pipeline poinformowało o wprowadzeniu cumowania statków na morzu, co umożliwi przepływ ropy naftowej szlakiem, na który przypada ok. 90 proc. kazachskiego eksportu tego surowca.
"Naprawy na Mooring 3 na morzu zostały już zakończone i zarówno Mooring 3, jak i Mooring 1 działają normalnie" - napisano w oświadczeniu konsorcjum opublikowanym na Telegramie.
Mooring to system cumowniczy - składa się z liny cumowniczej, kotwicy i łączników i służy do utrzymywania statku lub platformy pływającej na wszystkich głębokościach wody.
25 stycznia został wprowadzony tankowiec w ten region w celu załadunku ropy.
Analitycy przypominają, że terminal eksportowy na Morzu Czarnym działa z ograniczoną przepustowością od XI 2025 r., kiedy w tym miejscu uderzył dron i poważnie uszkodził cumowanie statków przy Mooring 2.
W tym czasie Mooring 3 był wyłączony z użytkowania z powodu planowanych napraw, a w związku z tym działała tylko jednak stacja przeładunkowa ropy naftowej i możliwości transportu ropy drogą morską z Kazachstanu zostały znacznie ograniczone.(PAP Biznes)
