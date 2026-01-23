Cena złota również pobiła rekord, osiągając 5000 dol. za uncję.

Zależności między cenami srebra i złota a Trumpem w Białym Domu

Jak komentuje Bloomberg, zainteresowanie inwestorów metalami szlachetnymi rośnie, odkąd Trump powrócił do Białego Domu, z uwagi na klimat braku zaufania na rynku, ryzyko wojny handlowej, niepokojącą sytuację geopolityczną oraz niepewność co do amerykańskiej polityki monetarnej.

Na notowania kruszców wpłynęła też informacja, że Trump zakończył przesłuchania kandydatów na następnego prezesa Rezerwy Federalnej (Fed), co ożywiło niepokoje o niezależność przyszłego szefa banku centralnego USA – wyjaśnia agencja Bloomberga.

Rekordowa cena złota na fali międzynarodowych napięć przed Davos

Cena złota pobiła poprzedni rekord w środę, na fali międzynarodowych napięć przed rozmowami światowych przywódców w Davos – podał "Financial Times". Według dziennika inwestorzy poszukują bezpiecznej przystani w czasach niepewności i odchodzą przy tym od innych tradycyjnie używanych w tym celu aktywów, takich jak długoterminowe obligacje rządowe.

W 2025 roku ceny złota wzrosły o 64 proc., a od początku tego roku – o kolejne 10 proc. – wynika z danych przytaczanych przez agencję Reutera.