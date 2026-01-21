Przed Dniem Dziadka i Babci sporym zainteresowaniem klientów cieszą się nie tylko takie podstawowe produkty jak masło, mąka czy cukier, ale również towary, które można podarować jako słodki upominek.

Tym razem promocję na dobry i popularny słodycz przygotowała sieć sklepów Biedronka. Oferta ta trwa jeszcze jeden dzień.

Popularny słodycz za darmo. Kiedy kupić go w Biedronce?

Z oferty promocyjnej Biedronki w ramach, której można dostać za darmo popularny słodycz, można skorzystać jeszcze tylko w jeden dzień. Za darmo dostaniemy go w środę, 21 stycznia. Warto więc wybrać się do Biedronki i skorzystać z tej promocji.

Reklama

Słodycz za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Popularny słodycz, który znalazł się w ofercie Biedronki to Ptasie Mleczko E. Wedel o wadze 340 gram. W ofercie tej przy zakupie jednego opakowania, drugie otrzymamy za darmo. To klasyczna oferta "1+1 gratis". Za darmo otrzymamy najtańszy produkt. Oferta obejmuje różne wersje smakowe Ptasiego Mleczka.

Jest jeszcze druga wersja promocji na Ptasie Mleczko E.Wedel. Przy zakupie trzech sztuk, za każdą trzeba zapłacić tylko 9,99 zł.

Popularny słodycz za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Promocja w sklepach sieci Biedronka to oferta dla tych klientów, którzy posiadają aplikację Moja Biedronka lub kartę. Obydwie są darmowe. Promocja na Ptasie Mleczko objęta została limitem. Na jedno konto Moja Biedronka można kupić: