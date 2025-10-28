Kryzys wokół serwisu Cinkciarz.pl (kantoru internetowego) ciągnie się od ponad roku. Już od lata 2024 roku klienci zgłaszali liczne problemy z realizacją transakcji, w tym opóźnienia lub całkowity brak wypłat należnych im środków.

Skala wierzytelności jest bardzo zróżnicowana. Część klientów oczekuje na stosunkowo niewielkie kwoty (rzędu kilkuset złotych). Wielu czeka na tysiące złotych. Zdarzają się też poważniejsze przypadki, gdzie zobowiązania kantoru sięgają dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Jak podaje Bussines Insider, sytuacja uległa zaostrzeniu wiosną 2025 roku, kiedy to jeden z wierzycieli - któremu Cinkciarz.pl jest winien 2 miliony złotych - złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Upadłość popularnego kantoru internetowego

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłosił teraz upadłość Cinkciarza. Postępowanie upadłościowe wobec spółki Cinkciarz.pl trwało od kilku miesięcy. Sąd w Zielonej Górze wyznaczył firmę Grenda-Restrukturyzacja na syndyka masy upadłości. Wcześniejsza analiza przeprowadzona przez nadzorcę sądowego, Łukasza Grendę, potwierdziła, że wniosek o upadłość był w pełni uzasadniony. Stwierdzono, że:

Cinkciarz znajdował się w trwałym stanie niewypłacalności .

. Spółka nie miała wystarczającego majątku na pokrycie wszystkich zobowiązań.

na pokrycie wszystkich zobowiązań. Jej sytuacja prawna w zasadzie uniemożliwiała kontynuowanie działalności.

Prawnicy poszkodowanych podkreślają, że ogłoszenie upadłości jest kluczowe dla maksymalnego zaspokojenia roszczeń klientów i że bez tego kroku odzyskanie pieniędzy byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Klienci muszą zgłosić roszczenia

Aby wziąć udział w podziale środków upadłościowych, wszyscy wierzyciele (klienci z niezrealizowanymi wypłatami, środkami na kontach itp.) muszą niezwłocznie zgłosić swoje wierzytelności syndykowi. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Ważne Syndyk nie będzie sam ustalał należności - każdy wierzyciel musi zgłosić się samodzielnie

Zgłoszenie nie jest zwykłą informacją; musi spełniać konkretne wymogi określone w przepisach, w tym w art. 240 prawa upadłościowego, oraz ogólne wymogi pisma procesowego. Upadłość ogłoszono formalnie 27 października 2025 r. Wierzyciele mają 30 dni na bezpłatne zgłoszenie roszczeń. Ostatni bezpłatny dzień to 26 listopada 2025 r. Jak podaje portal po 26 listopada 2025 r. zgłoszenie będzie wymagało uiszczenia opłaty (kary), która obecnie wynosi 1 239,95 zł. Warto również gromadzić wszystkie dokumenty (potwierdzenia transakcji, korespondencję), które potwierdzają istnienie roszczeń wobec Cinkciarza, aby móc je przedłożyć w postępowaniu.

Śledztwo prokuratury

Równolegle trwa śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu, wszczęte w październiku 2024 r.: Prezesowi postawiono zarzuty, obejmujące m.in. oszustwo polegające na doprowadzeniu klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Aktualnie straty klientów są szacowane na około 125 milionów złotych. Marcin Pióro, prezes Cinkciarz.pl, jest poszukiwany na całym świecie i objęty czerwoną notą Interpolu (najwyższy stopień poszukiwania międzynarodowego) pod zarzutami oszustwa i prania pieniędzy.