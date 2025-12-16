Już „od stycznia 2026 r. rozszerzamy usługę rezerwacji wizyt w naszych placówkach i zachęcamy klientów do kontaktu online" - pisze w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „Rezerwacja wizyt w ZUS to rozwiązanie dostępne od ponad 10 lat. Liczba osób, które z wyprzedzeniem umawiają się na wizyty, stale rośnie. W ten sposób można skorzystać z porady specjalistów bez czekania w kolejce do stanowiska obsługi" - przypomina Zakład.

ZUS wyjaśnia powody wprowadzanych zmian w obsłudze klientów: „Chcemy, by klienci korzystali z systemu rezerwacji wizyt w placówkach i by taki sposób obsługi stał się regułą. Klient samodzielnie wybiera placówkę, dogodny termin spotkania, co pozwala mu lepiej zaplanować dzień. Dlatego promujemy tę usługę we wszystkich naszych placówkach i od stycznia 2026 r. będziemy systematycznie zwiększać wykorzystanie wizyt rezerwowanych".

ZUS wyjaśnia, jakie są zalety wcześniej umawianej wizyty

Klienci ZUS korzystający z tego rozwiązania podkreślają, że to oszczędność czasu i że nie muszą przebywać w zatłoczonych miejscach. Dla wielu osób – zwłaszcza starszych lub ze szczególnymi potrzebami – oczekiwanie w kolejce bywa uciążliwe.

Reklama

Rezerwację wizyt promowaliśmy pilotażowo w kilku jednostkach w Polsce. W Poznaniu i Wałbrzychu już ponad 90 procent klientów przychodzi do ZUS wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty. Korzyści z rezerwacji wizyt są następujące:

spersonalizowana obsługa – doradca może się przygotować do obsługi klienta i ma dla niego czas;

możliwość ustalenia dogodnego terminu wizyty;

przewidywalny czas oczekiwania na obsługę;

jasne informacje o terminie i miejscu wizyty.

W jaki sposób można się umówić na wizytę w wybranej placówce ZUS?

Obecnie wizytę stacjonarną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można zarezerwować:

przez swój profil na eZUS;

telefonicznie w najbliższym oddziale ZUS (numery są podane na stronie www.zus.pl w zakładce [Zarezerwuj wizytę] -> [Wizyta w placówce];

podczas wizyty w placówce ZUS, np. na stanowisku Informacji ogólnej / Dziennika podawczego lub na stanowisku komputerowym dla klientów.

Ponadto klienci mogą skorzystać z e-wizyty, czyli konsultacji online ze specjalistą. E-wizytę można zarezerwować:

na stronie www.zus.pl w zakładce [Zarezerwuj wizytę] -> [E-wizyta],

w aplikacji mZUS,

w aplikacji mObywatel.

Czy osoby, które nie zarezerwują wcześniej wizyty, też zostaną obsłużone?

„Rezerwowanie wizyt w placówkach w żaden sposób nie ogranicza dostępu klientów do usług ZUS. Osoba, która nie umówiła się wcześniej na wizytę, zawsze uzyska pomoc, ale musi się liczyć z tym, że będzie czekać na obsługę lub może wybrać wizytę w innym terminie" - wyjaśnia w komunikacie ZUS.

Zakład przypomina przy okazji, że „większość spraw można załatwić w ZUS przez portal eZUS lub aplikację mZUS, podczas e-wizyty, a także telefonicznie przez infolinię ZUS. Katalog usług dostępnych w kanałach zdalnych jest stale rozwijany, niemniej jednak nie zapominamy o klientach, którzy wybierają osobisty kontakt z pracownikiem ZUS. Wtedy zachęcamy do umówienia wizyt w wybranej placówce".