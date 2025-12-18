Roberta Metsola, która tradycyjnie już spotkała się z przywódcami państw UE na unijnym szczycie w Brukseli, oświadczyła, że najbardziej palącą sprawą jest aktualnie finansowanie Ukrainy, której kończą się pieniądze.

Metsola: PE odegra tu swoją rolę

Dlatego musimy pilnie znaleźć sposoby, żeby podnieść koszty tej wojny dla Rosji– stwierdziła.

Reklama

Dodała, że państwa członkowskie mogą liczyć na to, że PE odegra tu swoją rolę i że jeśli zapadnie decyzja o wykorzystaniu zamrożonych aktywów rosyjskich, to instytucja zastosuje tryb pilny i zagłosuje jeszcze w styczniu i będzie szybko współpracować z Radą UE, żeby wdrożyć to rozwiązanie.

Metsola: Rozumiemy powagę decyzji

Reklama

W pełni rozumiemy nie tylko powagę tej decyzji, ale także to, jak jest pilna – powiedziała.

W Brukseli trwa szczyt UE. Głównym tematem jest kwestia pożyczek reparacyjnych z wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskich dla finansowania Ukrainy w latach 2026-2027.