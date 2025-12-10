Osoby na etacie płacą stałą składkę zdrowotna - to 9 proc. od dochodu i nie mogą jej w żaden sposób odliczyć od podatku ani dochodu. W przypadku przedsiębiorców sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo składka zdrowotna jest ściśle powiązana z formą opodatkowania - skala PIT, liniowy PIT lub ryczałt.

Minister finansów o składce zdrowotnej

"Czy składka zdrowotna powinna być obniżona?" - zapytał w Radiu Zet ministra finansów Bogdan Rymanowski. "Nie, w tej chwili nie ma - w mojej opinii - przestrzeni do tego, by była obniżana – odpowiada stanowczo Gość Radia ZET Andrzej Domański. 57 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl odpowiada, że składka powinna być obniżona.

Minister o potrzebach służby zdrowia

Dopytywany o rzecznika rządu, który sugerował właśnie obniżenie składki zdrowotnej, minister finansów i gospodarki odpowiada: "I pan premier, i rzecznik rządu mówili o tym, że myślimy o tym, o różnych rozwiązaniach, ale ja rozmawiałem z panem premierem, przedstawiłem mu moją opinię i rekomendację, że nie ma w tej chwili do tego przestrzeni. Szef resortu finansów podkreśla, że najpierw trzeba wzmocnić finanse NFZ. - My już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 25 mld złotych więcej na zdrowie, ale dobrze wiemy, że potrzeby są większe" - przyznaje Andrzej Domański, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. "Przedstawialiśmy w przeszłości projekt dot. obniżenia składki zdrowotnej - on wtedy został przez obóz prezydencki zawetowany. Teraz takiej przestrzeni w budżecie najzwyczajniej nie ma" - podkreśla minister Domański.

Lewica chce likwidacji składki zdrowotnej

Dopytywany o projekt, który ma przedstawić Lewica, czyli likwidacja składki zdrowotnej, a zastąpienie jej jednym, równym podatkiem zdrowotnym, minister finansów komentuje, że musiałby zobaczyć szczegóły, ale podkreśla: "Składka zdrowotna jest procentowa, więc jeśli mielibyśmy płacić wszyscy taką samą kwotę, to oznaczałoby, że osoby, które zarabiają mniej, płaciłyby wyższą składkę, niż obecnie. Takie rozwiązanie naszego poparcia by nie miało" - powiedział minister.