Z danych GUS wynika, że największe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy są w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. W tych miastach w październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw przekraczało 10 tys. zł.

Najwyższe pensje w Krakowie

Kraków zanotował najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto, które wyniosło ponad 11 tys. zł. Z kolei najniższe zarobki wypłacano w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie średnia pensja wynosiła 7,5 tys. zł. W Krakowie przeciętna pensja to obecnie 11 160,39 zł. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o czyli o 1,1 proc. To także o 9,2 proc. wyżej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Reklama

W porównaniu z wrześniem 2025 r. wzrost wynagrodzenia w Krakowie był zauważalny w następujących sekcjach:

informacja i komunikacja ,

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

administrowanie i działalność wspierająca oraz transport i gospodarka magazynowa,

handel,

naprawa pojazdów samochodowych,

budownictwo.

Reklama

Przeciętne wynagrodzenie w Warszawie

W Warszawie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10606,89 zł i było o 1,5 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 4,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2024 r. W porównaniu z wrześniem 2025 r. wzrosło w sekcjach:

budownictwo,

handel,

naprawa pojazdów samochodowych,

obsługa rynku nieruchomości oraz zakwaterowanie i gastronomia,

administrowanie i działalność wspierająca,

transport i gospodarka magazynowa ,

informacja i komunikacja,

przemysł.

Jakie zarobki w Gdańsku?

Natomiast w Gdańsku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10370,97 zł i było o 3 proc. niższe niż we wrześniu 2025 r. i o 5,9 proc. wyższe niż w październiku 2024 r. Spadek odnotowano m.in. w sekcjach:

informacja i komunikacja,

budownictwo,

handel,

naprawa pojazdów samochodowych,

zakwaterowanie i gastronomia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce

W październiku 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło 8865,12 zł, co stanowiło wzrost o 6,6 proc. względem tego samego okresu rok wcześniej. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, za ten wzrost odpowiada głównie większa skala dodatkowych wypłat, takich jak nagrody i premie.

Najniższe zarobki w Polsce były w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przeciętna pensja wynosiła 7510 zł. Bardzo niskie pensje są również w Białymstoku (7584,90 zł) i Kielcach (7731,93 zł).