Czy dziś, 30 listopada jest niedziela handlowa? Czy sklepy takie, jak Lidl, Biedronka czy Auchan będą otwarte? Kiedy są jeszcze niedziele handlowe w tym roku?
Czy 30.11.2025 jest niedziela handlowa?
Niestety większość sklepów jest dzisiaj zamknięta. 30 listopada 2025 roku przypada niedziela niehandlowa, czyli obowiązuje zakaz handlu. Supermarkety i galerie handlowe są zamknięte.
Jakie sklepy są otwarte 30.11.2025?
Z uwagi na fakt, że dziś mamy niedziele niehandlową, to sklepy takie jak Lidl, Biedronka czy Auchan są zamknięte. Zakupy będzie można zrobić w małych sklepach osiedlowych i np. w Żabkach.
Niedziele handlowe 2025. Kiedy najbliższa niedziela handlowa?
Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu. To będzie czas przed Bożym Narodzeniem by robić świąteczne zakupy.
Niedziele handlowe w 2025 roku:
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
