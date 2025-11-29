Rząd chce przejąć sklepy Carrefoura?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) poinformowało, że rekomenduje przejęcie przez Krajową Grupę Spożywczą (KGS) sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym. Przemysław Kuk, dyrektor departamentu komunikacji Ministerstwa Aktywów Państwowych, które nadzoruje Krajową Grupę Spożywczą, przekazał, że resort pracuje nad odpowiedzią na pismo ministerstwa rolnictwa w tej sprawie.

Propozycja złożona przez ministerstwo rolnictwa to krok w bardzo dobrym kierunku. Skoro inni mogą przy pomocy krajowych systemów jakości oraz narodowych sieci handlowych bronić swoich rynków, my powinniśmy zrobić dokładnie to samo - ocenił prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPiPPM) Wiesław Różański. Unia przypomniała, że we wrześniu br. przesłała do ministerstwa rolnictwa postulaty, które dotyczą konieczności zmian w relacjach pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi oraz wykorzystania krajowych systemów jakości, takich jak QAFP czy Jakość Tradycja do ochrony polskiego rynku przez napływem do Polski produktów z krajów trzecich.

"Polska po raz pierwszy od lat zyska realny instrument wpływu"

"Zmiany w relacjach z sieciami handlowymi postulowane są od dawna, a pojawienie się na rynku polskiej, dużej sieci z ogromnym potencjałem rynkowym, może stać się najlepszą odpowiedzią na potrzeby polskich rolników i przetwórców” - oceniła branża mięsna. Dodała, że jeżeli KGS stanie się pełnoprawnym właścicielem dużej, krajowej sieci handlowej, Polska po raz pierwszy od lat zyska realny instrument wpływu na kształt krajowego rynku detalicznego. "To ruch, który - wzorem Niemiec, Austrii czy Francji -może przynieść fundamentalną zmianę: od biernego obserwatora, po państwo aktywnie kształtujące rynek” - stwierdziła Unia.

Organizacja powołała się na doświadczenia krajów Europy Zachodniej, gdzie sieci handlowe odgrywają "znaczącą” rolę w ochronie krajowego rynku przed napływem tańszych i gorszej jakości towarów z krajów trzecich. Zaznaczyła, że jest to „szczególnie istotne” wobec nieuchronnie zbliżającemu się zawarciu umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur.

Unia podkreśliła, że sieci handlowe w tych krajach „skutecznie” wykorzystują krajowe systemu jakości w ograniczaniu dostępu towarom pochodzącym z zagranicy. W Niemczech system QS pełni funkcję branżowego standardu rynkowego - większość niemieckich sieci handlowych (Aldi, Lidl, Rewe, Edeka) wymaga od dostawców certyfikacji QS. "Uczestnictwo w systemie jest więc warunkiem dostępu do rynku” - zaznaczyli przedstawiciele branży. Dodali, że w Austrii podobną rolę pełni system AMA-Gütesiegel; dla największych sieci handlowych, takich jak np. Spar, to „kluczowe kryterium” jakości i pochodzenia produktów spożywczych oferowanych konsumentom. System ten - jak wskazano - jest warunkiem podjęcia współpracy z sieciami handlowymi w segmentach mięsnym, mleczarskim i warzywnym.

Unia przekazała też, że we Francji sieci Carrefour już w 2019 roku ogłosiła, że wspólnie ze spółdzielniami hodowców i grupami producenckimi (Cleo i EMC2) włącza system Label Rouge jako kluczowego dostawcę produktów wołowych wysokiej jakości.

"W proces ochrony rynków Niemiec, Austrii i Francji zaangażowane są rodzime sieci handlowe, co w zdecydowany sposób skłania je do współpracy z krajową branżą rolno-spożywczą” - wskazał Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Ocenił, że w Polsce sieci handlowe to zagraniczne przedsiębiorstwa, które mimo długiej obecności na rynku, „nie są z nami związane tak emocjonalnie ani moralnie, a jedynie biznesowo”.

Resort planuje budowę Polskiej Sieci Sklepów

Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że Krajowa Grupa Spożywcza mogłaby przejąć sieć sklepów Carrefour i tym samym stworzyć polskim produktom dostęp do półek sklepowych, które dziś w obiektach wielkopowierzchniowych są zdominowane przez marki własne, a rynek handlu w większości pokryty siecią zagranicznych dyskontów. "Przejęcie sklepów Carrefour i budowa Polskiej Sieci Sklepów pozwoli jednocześnie na lepszą kontrolę krajowego sektora handlu detalicznego i stworzyć bardziej efektywny system dystrybucji dla polskich rolników i producentów” - podkreślił resort.

Szef MRiRW dodał, że „brak własnych struktur handlowych osłabia konkurencyjność polskich rolników oraz zagraża stabilności gospodarki rolnej, prowadząc do potencjalnej destabilizacji rynków, gwałtownych wahań cen i kryzysu obejmującego zarówno producenta rolnego, przetwórcę, a w rezultacie polskiego konsumenta”.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego podaje, że reprezentuje wszystkich uczestników sektora produkcji mięsa i jego przetworów.