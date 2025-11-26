WIG20 pokonuje europejskich gigantów

Polska przewodzi europejskim wzrostom. W ciągu roku WIG20 urósł o 34 proc., znacznie wyprzedzając niemiecki DAX (21 proc.). Pomimo tak dynamicznych wzrostów, polskie akcje pozostają jednymi z najtańszych w Europie.

Reklama

Średni wskaźnik C/Z (cena do zysku) na polskiej giełdzie wynosi około 10. To mniej niż połowa globalnej średniej. JAk wskazuje portal "Polski Obserwator", Analitycy Deutsche Banku wskazują, że rynki o niskiej wycenie statystycznie generują ponadprzeciętne zyski w kolejnych latach. Polska idealnie wpisuje się w ten schemat.

Kombinacja idealna: Wzrost i zaufanie

Warszawa stała się magnesem dla profesjonalnych inwestorów. Andras Szalkai z Raiffeisen Capital Management w Wiedniu ulokował ponad połowę swojego funduszu w polskich spółkach. Ekspert cytowany przez Welt.de podkreśla, że polski rynek oferuje unikalną kombinację:

Szybki wzrost gospodarczy.

Odbudowane zaufanie inwestorów.

Stabilność polityczna.

Napływ środków unijnych, które finansują infrastrukturę i cyfryzację.

Otwartość na inwestycje technologiczne.

Banki i gaming motorem wzrostu

Dwa sektory szczególnie mocno ciągną rynek w górę:

Banki : Stanowią znaczną część WIG20. Wzrost gospodarczy i aktywność kredytowa przekładają się na świetne wyniki takich instytucji jak PKO BP, Pekao, mBank czy Santander Polska. Banki często oferują wysokie dywidendy, sięgające 8-10 proc.

: Stanowią znaczną część WIG20. Wzrost gospodarczy i aktywność kredytowa przekładają się na świetne wyniki takich instytucji jak PKO BP, Pekao, mBank czy Santander Polska. Banki często oferują wysokie dywidendy, sięgające 8-10 proc. Gaming: Sektor gier wideo rośnie w siłę. Kurs spółki CD Projekt wzrósł w ciągu roku o ponad 55 proc. po okresie turbulencji.

Mimo świetnych wyników, niemiecki portal uważa, że polski rynek jest wciąż niedoszacowany. Udział Polski w globalnym indeksie FTSE All World to mniej niż 0,1 proc. notowań, co nie odzwierciedla siły gospodarki. Oznacza to, że zagraniczni inwestorzy dopiero zaczynają odkrywać potencjał Warszawy.