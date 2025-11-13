W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie architektonicznym Krakowa, w sąsiedztwie planowanych przeobrażeń wokół centrum handlowego Krokus, uwaga kieruje się na równie wiekowe, lecz wciąż prężnie działające obiekty. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się krakowski aquapark, budynek, który dla wielu krakowian jest nie tylko miejscem rekreacji, ale i symbolem przełomu wieków oraz czasów "boomu na aquaparki" w Polsce.

Park wodny - Ikona 2000 roku

W czerwcu 2000 roku, po inwestycji pochłaniającej ponad 100 mln złotych, w Krakowie otwarto Park Wodny. Pierwsza wizyta w tym "ogromnym, kolorowym" obiekcie z pewnością na długo zapadła w pamięć, stanowiąc symbol nowoczesności i dostatku rekreacyjnego. Dziś, po modernizacjach w latach 2015 i 2023, obiekt wciąż jest jednym z najpopularniejszych w regionie. Na powierzchni ponad 2 tys. mkw. hali basenowej oferuje szereg atrakcji, od hydromasaży i jacuzzi, po serce obiektu - sieć zjeżdżalni o łącznej długości blisko 600 metrów.

Czy aquapark czeka przebudowa?

Architektoniczne otoczenie aquaparku stoi u progu znaczących zmian, na czele z potencjalnym wyburzeniem centrum handlowego. Choć pojawiły się spekulacje o analogicznym losie samego Parku Wodnego, prezes zarządu, Beata Rogowska, kategorycznie to dementuje. Jednak stagnacji nie będzie. Prezes Rogowska podkreśla, że trwają prace nad "projektami dotyczącymi rozbudowy obiektu o dodatkowe funkcje", co zwiastuje jego ewolucję.

Źródło: LoveKraków