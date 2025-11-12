PKP sfinalizowało umowę na budowę pierwszych piętrowych pociągów

Najnowsze informacje potwierdzają, że sfinalizowana została umowa między PKP Intercity, a francuską firmą Alstom. Dokument potwierdza zakup 42 pociągów, a każdy z nich będzie w stanie przewieźć nawet ponad 550 podróżujących, a to nie koniec potencjalnych korzyści.

Umowa opiewająca na kwotę 4,1 miliarda złotych za podstawowe zamówienie może zostać powiększona o kolejne 30 maszyn. Dodatkowo francuska firma zobowiązana jest do przeprowadzenia procesów związanych z utrzymaniem pojazdów; tutaj konkretnie mowa o kwocie sięgającej 2,8 miliarda złotych.

Dodatkowym atutem całego przedsięwzięcia jest fakt, że pociągi produkowane będą w fabrykach Alstomu w Chorzowie oraz Nadarzynie. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak podkreślił, że jest to wielki dzień dla polskiej kolei, ale też miasta, gdzie powstaną omawiane maszyny.

To wielki dzień dla polskiej kolei, dla Intercity i dla Chorzowa, ale przede wszystkim dla naszych pasażerów, którzy są coraz bardziej wymagający i chcą jeździć coraz wygodniej i szybciej. To największa umowa taborowa w historii Polski, to pierwsze piętrowe pociągi ekspresowe we flocie PKP Intercity. Dwa złączone pociągi zabiorą na pokład nawet 1000 osób. - stwierdził minister infrastruktury.

Gdzie pojadą nowe, piętrowe pociągi?

Szef resortu, komentując sfinalizowanie umowy, zapowiedział, że nowe pociągi pojadą z Warszawy na Śląsk, do Krakowa, Białegostoku, Łodzi oraz Gdańska i Terespola. Dzięki możliwości jazdy po liniach o napięciach 3kV i 25kV możliwe będzie poruszanie się pociągami również w Czechach.

A w co wyposażone zostaną nowe pociągi? W planach jest klimatyzacja, bezprzewodowy internet za pośrednictwem Wi-Fi, gniazdka czy lampki do czytania. Dodatkowo wydzielone zostaną strefy ciszy, przestrzeń dla rodzin z dziećmi, maszyny z przekąskami oraz miejsce na ich spożycie, a także miejsce na duże bagaże oraz rowery.

Konfiguracja składu, którą rekomenduje PKP, zakłada 4 wagony piętrowe rozmieszczone skrajnie oraz dwa jednopokładowe, które znajdą się pośrodku. To właśnie tam znajdować się będzie przestrzeń do spożywania posiłków oraz strefy dostosowane do rowerzystów i osób niepełnosprawnych.

Kiedy nowe pociągi trafią do użytku?

Podpisany i sfinalizowany kontrakt zakłada, że wszystkie składy zostaną wyprodukowane i oddane do użytku w 2032 roku. Założenia kontraktu wskazują jednak, że pierwsze maszyny trafią na polską kolej już za 3,5 roku, czyli w okolicach 2029 roku.

Jest to dość ambitny plan, jednak Chorzowska fabryka ma podołać temu zadaniu. Zatrudnia ona bowiem 2,5 tysiąca pracowników i jest jedną z najbardziej zaawansowanych placówek tego producenta. We wspomnianym Nadarzynie zaś mają powstawać wózki dla tych maszyn.