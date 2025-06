Sprzedaż biletów na pociąg do Rijeki rozpoczęła się dzisiaj w godzinach porannych. Są one sprzedawane zarówno w kasach jak i w sprzedaży internetowej. Rozchodzą się bardzo szybko, bo po pierwszych dwóch godzinach niemal 40 proc. biletów było już sprzedanych - powiedział szef PKP Intercity.

Dodał, że na warszawskim Dworcu Centralnym do kas ustawiła się duża kolejka chętnych do kupna biletów na pociąg do Rijeki.

Polacy rzucili się na bilety do Chorwacji. PKP Intercity ogłasza hit wakacji

Malinowski ocenił, że to połączenie będzie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Dodał, że ceny biletów na miejsca siedzące zaczynają się od 193 zł a w kuszetce od 301 zł.

Powiedział też, że na trasie do Wiednia, dokąd pociąg dotrze o godzinie 22.30, będzie można skorzystać z wagonu gastronomicznego WARS. Ponadto na całej trasie pociągu będzie możliwość zakupu ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek u konduktora WARS w wagonie z miejscami do leżenia.

Pierwszy pociąg do chorwackiej Rijeki wyruszy ze stolicy w piątek 27 czerwca ze stacji Warszawa Wschodnia o godzinie 13.44 i dotrze do stacji końcowej w Chorwacji następnego dnia o godzinie 10.03. Przejedzie cztery kraje – Czechy, Austrię, Słowenię, by dotrzeć do Rijeki w Chorwacji.

Podróżni będą mieli do dyspozycji dwa wagony z przedziałami klasy 2 oraz kuszetkę, czyli wagon z przedziałami, w których znajdują się rozkładane łóżka.

Pociąg IC Adriatic Express będzie kursował z Warszawy do Rijeki cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa wyniesie około 1240 kilometrów, co czyni ją jedną z najdłuższych tras kolejowych dostępnych w Europie. Podróż potrwa około 19 godzin.

Jadąc z Warszawy, o godzinie 22.30, po przejechaniu przez Czechy, pociąg dotrze na stację Wien Westbahnhof, gdzie wagony Adriatic Express zostaną odczepione i wyruszą w dalszą drogę o 22.45. Około godziny 4.00, na terenie Słowenii, skład zostanie połączony z nocnym pociągiem Istria, który dowiezie podróżnych do stacji Rijeka na godzinę 10.03.

Podróż powrotna do Polski rozpocznie się o godz. 18.15. Po godz. 9.00 skład przekroczy polską granicę z Czechami i o 14.16 dotrze do stacji Warszawa Wschodnia. Pociąg będzie kursował do końca wakacji – ostatni wyjazd z Warszawy odbędzie się 28 sierpnia, a z Rijeki – 29 sierpnia.

Szef PKP Intercity nie wykluczył, że w przyszłym roku skład do Chorwacji będzie kursował dłużej, a czas przejazdu się skróci. Jednocześnie przewoźnik będzie pracował nad zwiększeniem puli miejsc w pociągu - zadeklarował.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.