CPK planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie. Pod koniec 2024 roku spółka liczyła 711 pracowników, liczba ta może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Nowi pracownicy będą potrzebni do rozbudowy sieci kolejowej i drogowej.
CPK zatrudni kilkadziesiąt tysięcy osób
"Szacuje się, że dla właściwego funkcjonowania zarówno komponentu lotniskowego, jak i kolejowego, w 2032 roku niezbędnych będzie kilkadziesiąt tysięcy osób o bardzo zróżnicowanych kompetencjach" - poinformował portal Bankier.pl zespół prasowy CPK.
Zapotrzebowanie na pracowników dotyczy wielu specjalności. Wśród nich znajdują się eksperci z sektora budowlanego, tacy jak inżynierowie, projektanci i technicy, a także osoby związane z transportem kolejowym, lotniczym i logistyką. Firma planuje również zatrudniać:
- specjalistów IT;
- ekspertów ds. energii;
- pracowników handlu;
- hotelarstwa;
- administracji;
- prawników;
- księgowych.
Jak wynika z ogłoszeń firma oferuje: ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole, elastyczne godziny pracy, szkolenia i możliwość rozwoju, prywatną opiekę medyczną. Atutem ma być także dogodna lokalizacja miejsca pracy w nowoczesnym biurze, w bliskim sąsiedztwo Dworca Zachodniego.
Lotnisko i kolej w ramach CPK
Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, integrującego w efektywny sposób transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach CPK powstanie m.in. nowoczesne centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości.
Planuje się, że nowy port lotniczy zostanie przystosowany do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld złotych.
Prezydent Karol Nawrocki we wtorek podpisał nowelizację ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ma ona ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania przez wywłaszczanych, przewiduje też zaliczki do 85 proc. wysokości odszkodowania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję