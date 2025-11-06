W Sejmie znajduje się już projekt ustawy złożony przez prezydenta Karola Nawrockiego, zakładający wprowadzenie nowego systemu waloryzacji emerytur. Od 2026 r. świadczenia miałyby rosnąć co najmniej o 150 zł miesięcznie brutto. Na takiej zmianie skorzystałoby ok. 5 mln emerytów i rencistów.

Nowy system waloryzacji emerytur

Jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta, dzięki projektowi prezydenckiemu minimalna emerytura w 2026 r. miałaby wynieść ponad 2000 zł i byłaby co najmniej na poziomie około 2030 zł. Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto

Według projektu kwota 150 zł ma być co roku waloryzowana o wartość wskaźnika waloryzacji, tak, żeby zachować prawo do godnej podwyżki emerytur w kolejnych latach po 2026 r. Zapewni to utrzymanie podwyżek w kolejnych latach. Rząd byłby też zobowiązany do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, tak żeby na podstawie wzrostu kosztów życia dostosować kwotę minimalnej waloryzacji świadczenia.

Minister podbija stawkę ws. emerytur

Jestem otwarta na wszystkie propozycje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo finansowe dla osób starszych - powiedziała 5 listopada w TVP Info minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej zdaniem propozycja prezydenta nie jest najlepsza. Ona jest dla seniorów niekorzystna. Dziś te 150 zł brzmi dobrze, ale za trzy-pięć lat nie będzie warte, tyle, co dzisiaj - powiedziała minister rodziny. Dziemianowicz-Bąk jednak nie wspomniała o tym, że prezydencka inicjatywa zakłada waloryzację minimalnej podwyżki.

Minister rodziny zwróciła uwagę, że przepisy już teraz dopuszczają zmiany we wskaźniku waloryzacji emerytur i rent. Chodzi o to, by przy wyliczaniu podwyżek uwzględniać nie 20 proc. realnego wzrostu płac, a 35 proc. Jest taka możliwość, bez zmiany ustawowej, bez kłótni politycznej. Będziemy proponować, by modyfikować ten wskaźnik w górę tak, by nie było groszowej waloryzacji, by inflacja nie ograniczała wzrostu emerytur - mówiła minister rodziny.

Która propozycja waloryzacji korzystniejsza? Oto porównanie

"Fakt" porównał propozycję prezydenta i minister. Okazało się, że ta druga jest korzystniejsza dla emerytów.

Gazeta wzięła pod uwagę dwa warianty: waloryzację na dotychczasowych zasadach, przy założeniu, że emerytury i renty rosną o inflację i 20 proc. realnego wzrostu płac. Tak liczona waloryzacja wyniosłaby 4,88 proc. w 2026 r.,

Drugi wariant uwzględnia waloryzację z wyższym udziale wzrostu wynagrodzeń. Pond uwagę brana byłaby inflacja i 35 proc. realnego wzrostu płac. Tak liczona waloryzacja miałaby wynieść 5,54 proc. w 2026 r.

Poniżej przykłady emerytury brutto z zyskami wg wariantu prezydenckiego i minister rodziny. Wynika z nich, że propozycja minister rodziny jest korzystniejsza.

2500 zł - zysk wg projektu prezydenta - 96,02, zysk wg propozycji minister 108,54 zł.

2700 zł - zysk 103,90/ 115,12 zł,

3000 zł- zysk 115,23/ 131,24 zł,

3500 zł - zysk 135,43/ 153,45 zł,

4000 zł - zysk 154,60/ 174,69 zł,

5000 zł - zysk 192,04/ 219, 07 zł.

W przypadku emerytury 5 tys. zł brutto w ciągu roku emerytura zwiększyłaby się o 2 tys. 628,84 zł.