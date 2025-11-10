W 2024 roku odnotowano znaczący spadek liczby placówek handlowych w Polsce. Dane portalu dlahandlu.pl pokazują skalę tego zjawiska:

Z polskich ulic zniknęło 8,3 tys. małych placówek.

Łączna liczba placówek handlowych zmniejszyła się do 318 tys.

Małe sklepy znikają, wielkie sieci przyspieszają ekspansję

Podczas gdy małe sklepy znikają, duże formaty nie zwalniają tempa i umacniają swoją pozycję na rynku. Liczba supermarketów i hipermarketów wzrosła o ponad 5 proc. Sieci handlowe rozwijają się szybciej niż przybywa ludności. Na jeden duży sklep przypada średnio 3350 osób – to wyraźnie mniej niż rok wcześniej. Udział dużych sieci w wartości sprzedaży detalicznej osiągnął 29,9 procent, co stanowi najwyższy poziom od lat.

Rozwój dużych sklepów różnicuje się regionalnie, ale ogólny trend wskazuje na nasycenie rynku. Najmniejsza liczba osób przypadająca na jeden duży sklep występuje w województwie lubuskim (2261 osób). Najwięcej osób na jeden duży sklep przypada w województwie podkarpackim (4352 osoby). Dane te potwierdzają, że giganci wzmacniają swoją obecność nawet w regionach o mniejszej gęstości zaludnienia.

Spożywka walczy, odzież tonie

Analiza danych GUS pokazuje, że poszczególne sektory handlu różnie radzą sobie z konsolidacją rynku. Sklepy ogólnospożywcze bronią swojej dominacji, stanowiąc 23,2 procent rynku. Co więcej, ich liczba nawet wzrosła o 1,3 tysiąca placówek w porównaniu z 2023 rokiem. Branże z największymi spadkami:

Sklepy z pojazdami mechanicznymi straciły 13 procent (ubyło ich 2,9 tys.).

Sklepy z odzieżą zanotowały spadek o 8,2 procent (ubyło 2,8 tys. placówek).

Wzrost kapitału zagranicznego

Transformacja rynkowa oznacza również, że wzrasta rola kapitału zagranicznego, zwłaszcza wśród większych przedsiębiorstw. W grupie firm zatrudniających powyżej 9 osób, liczba sklepów należących do podmiotów z kapitałem zagranicznym wzrosła o 7,3 procent. Ich powierzchnia handlowa powiększyła się o 5,1 procent. Średnia powierzchnia sklepu zagranicznego wyniosła aż 690 mkw., podczas gdy placówka z kapitałem krajowym osiągnęła zaledwie 237 mkw. Udział zagranicznych sieci w całkowitej powierzchni sprzedażowej zwiększył się o 1,3 punktu procentowego, co potwierdza ich umacniającą się dominację w polskim handlu.