Spółka Dino Polska utrzymuje wysokie tempo inwestycyjne. Od początku stycznia do końca września 2025 roku sieć otworzyła 245 nowych sklepów. Na koniec września 2025 roku sieć Dino liczyła już 2933 placówki. Łączna powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino osiągnęła 1159,6 tys. mkw., co stanowi wzrost o ponad 140 tys. mkw. w ciągu roku.

Dino wkracza do stolicy

Dino jest znane z lokalizowania marketów przede wszystkim w małych miejscowościach i na wsiach. Firma nie rezygnuje z tej strategii, ale jednocześnie zapowiada debiut na kluczowym, dużym rynku. Nowe sklepy Dino powstaną w stolicy. Sieć planuje otworzyć placówki m.in. przy ul. Sytej oraz przy ul. Kijowskiej.

Nowe lokalizacje Dino. Lista miast i wsi

Sieć kontynuuje silną ekspansję w całej Polsce. Nowe placówki powstaną lub już powstały w ostatnich miesiącach w wielu województwach:

W województwie dolnośląskim sklepy powstaną w Wałbrzychu (m.in. przy ul. Świdnickiej, Pocztowej i Wrocławskiej), Oleśnicy (ul. Wiejska) oraz we Wrocławiu (ul. Wilkszyńska 38, ul. Kosmonautów). W lubuskim Dino otworzy placówki w Gorzowie (ul. Kobylogórska, ul. Kostrzyńska) oraz w Szprotawie (Wiechlice).

Ekspansja handlowa wspierana jest przez inwestycje w logistykę. Firma buduje nowe centra dystrybucyjne, które zapewnią sprawną dostawę towarów do rosnącej liczby sklepów. Centra dystrybucyjne powstają na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Inwestycje te podkreślają długofalowy plan ekspansji sieci na wschód i północ Polski.