Poczta Polska wznowiła ogólnokrajową akcję, która ma na celu sprawdzenie, czy Polacy regulują obowiązkowe opłaty za abonament RTV. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z 21 kwietnia 2005 r.), każdy posiadacz działającego radioodbiornika lub telewizora ma obowiązek opłacania abonamentu.

Kontrolerzy pracują w godzinach 7:00–15:00, od poniedziałku do piątku. Ich głównym zadaniem jest weryfikacja, czy w gospodarstwach domowych nie ma niezarejestrowanych urządzeń. Jednak, jak się okazuje, zakres ich uprawnień jest znacznie węższy, niż mogłoby się wydawać.

Kontrola abonamentu RTV w domu. Czy właściciel ma obowiązek wpuścić kontrolera?

To pytanie spędza sen z powiek wielu Polakom, do których drzwi zapukał kontroler. Ekspert prawny, Mateusz Ostrowski, znany w internecie jako "Prawnik przedsiębiorców", stanowczo wyjaśnia: nie masz obowiązku wpuszczać kontrolera do mieszkania.

Jak tłumaczy prawnik, wejście do domu lub mieszkania może nastąpić wyłącznie za zgodą właściciela lub domownika. Oznacza to, że masz pełne prawo do odmowy przeprowadzenia kontroli.

Prawnik mówi wprost: Wystarczy grzecznie odmówić. Dla zachowania spokoju i pewności prawnej, warto zapamiętać prostą zasadę: Nie masz obowiązku wpuszczać kontrolera do domu. Wystarczy grzecznie odmówić. To w pełni zgodne z prawem - podkreśla prawnik Mateusz Ostrowski.

Ile płacimy za abonament RTV w 2025 roku?

Abonament RTV wynosi 294,90 zł. Opłata w 2025 roku uwzględnia zniżkę w wysokości 10 proc., jeśli abonament zostanie opłacony za cały rok z góry.

Obowiązujące dwie stawki: