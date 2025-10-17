Abonament RTV w 2026 roku. Nadal będzie i co gorsza, zapłacimy więcej

Mimo że Ministerstwo Kultury zapowiedziało, że abonament RTV zostanie zlikwidowany, to niestety, ale nie nastąpi to w 2026 roku. Projekt ustawy, który co likwiduje abonament (a przy okazji też TVP Info), co prawda trafił do Sejmu, jednak nadal nie przeszedł on pełnej ścieżki prawnej. Oznacza to, że w tej formie raczej nie ma co spodziewać się większych zmian.

Jest to też potwierdzenie, że w 2026 roku nadal trzeba będzie zapłacić abonament RTV. Już sam ten fakt jest dość problematyczny, jednak większym rozczarowaniem jest to, że będzie on wyższy od aktualnego. Nowe składki abonamentowe, które przedstawiła KRRiT, są następujące:

9,50 zł miesięcznie wyłącznie za odbiornik radiowy (+0,80 zł)

30,50 zł miesięcznie za telewizję oraz radio (+ 3,20 zł)

Oczywiście mowa tutaj o stawkach miesięcznych. W przypadku opłacenia całego rocznego lub kwartalnego rachunku kwoty te będą niższe. Nadal jednak mowa o stawkach, które przewyższają te, jakie przyszło nam zapłacić w 2026 roku.

Co zamiast abonamentu RTV?

Kwestia rezygnacji z abonamentu RTV podnoszona jest regularnie, jednak dopiero ostatnio pojawiły się konkretne dyskusje na temat tego, jak go zastąpić. W końcu jest to jeden ze sposobów na finansowanie mediów publicznych, takich jak Telewizja Polska czy Polskie Radio.

Pomysłów było kilka, a jednym z nich miałaby być tzw. opłata audiowizualna. Specjalna danina, która byłaby ściągana automatycznie przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Wówczas więcej osób realnie płaciłoby taką daninę, ale jednocześnie jej wysokość byłaby po prostu niższa. Nadal jednak był to pomysł, który niespecjalnie przypadł do gustu wielu obywatelom.

Ostatecznie rząd zdecydował się na wprowadzenie finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Wówczas nie będzie żadnych danin czy abonamentów, a TVP czy Polskie Radio i tak będzie dotowane z budżetu państwa. Jak jednak wiadomo, nie stanie się to w 2026 roku.