Jak pisze "Rzeczpospolita", w Polsce brakuje obecnie ok. 1,3 mln mieszkań, z czego jedna trzecia w największych aglomeracjach - mowa o Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Według ekspertów, do 2045 roku liczba pustostanów w Polsce zwiększy się z 1,7 mln do niemal 3,6 mln. Powodem będzie demografia, bo według GUS do 2045 roku liczba gospodarstw domowych spadnie nawet o 2 mln.

Gdzie mieszkania będą najtańsze?

Z danych przedstawionych przez dziennik wynika, że zmiany będą najbardziej odczuwalne we wsiach i małych miastach, a także w aglomeracji górnośląskiej. Wskazano przykłady gmin, w których już teraz sytuacja demograficzna jest dramatyczna. W skali kraju liczba zgonów już teraz przewyższa liczbę urodzeń o 170 tys. w skali roku.

Z analizy wyłania się obraz gmin, które się zwijają, z domami pozamykanymi na zardzewiałe kłódki – powiedział cytowany w artykule dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. To mogą być miasta widma jak na Sycylii, gdzie nieruchomości sprzedaje się za symboliczne euro - dodał.

Pogorszy się jakość życia

Według prognoz, ceny nieruchomości w mniejszych ośrodkach mają spaść, a w większych ustabilizować się. Zmiany dotkną nie tylko nieruchomości. W wyludniających się miejscowościach pogorszy się jakość życia, dostęp do opieki zdrowotnej czy edukacji.

W ciągu roku "ubyło" prawie 150 tys. Polaków - wynika z danach GUS. Największy spadek populacji Polsce odnotowuje Łódź. W ciągu 23 lat z tego miasta ubyło 130 tys. mieszkańców. Na drugiej pozycji są Katowice, w których w 2002 r. było ponad 325 tys. ludzi, a w 2023 r. ponad 279 tys.

