Jak podała agencja Reutersa, chińskie państwowe koncerny naftowe wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. W ten sposób zareagowały na nowe sankcje nałożone przez USA na rosyjskie koncerny Rosnieft i Łukoil. To cios dla Moskwy, której przychody ze sprzedaży surowca mogą znacząco spaść.

Chiny i Indie reagują na sankcje

Decyzja Pekinu to sygnał o strategicznym znaczeniu. Do tej pory Rosja mogła liczyć na chińskie wsparcie w handlu ropą, co pomagało jej finansować wojnę z Ukrainą. Teraz zakupy rosyjskiej ropy wstrzymali państwowi giganci naftowi w Chinach, tacy jak PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil.

To jednak nie koniec złych wieści dla Rosji. Indie, które są największym na świecie odbiorcą rosyjskiej ropy transportowanej z morza również zamierzają gwałtownie ograniczyć import z Rosji, by dostosować się do amerykańskich obostrzeń.

Wzrosną ceny ropy

Łącznie Chiny importują dziennie około 1,4 mln rosyjskiej ropy drogą morską. Ostre załamanie popytu ze strony dwóch największych klientów Rosji "mocno obciąży przychody Moskwy ze sprzedaży ropy” - oceniają handlowcy cytowani przez Reutersa. Według nich, Indie i Chiny prawdopodobnie zwrócą się teraz ku innym dostawcom, co spowoduje wzrost cen ropy z Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Gwałtowny spadek popytu na ropę ze strony dwóch największych rosyjskich odbiorców nadwyręży dochody Moskwy z jej sprzedaży. Zmusi największych światowych importerów do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw, co z kolei podniesie ceny globalne.

Import ropy przez Chiny

Generalna Administracja Celna Chińskiej Republiki Ludowej podała, że we wrześniu średnie dzienne dostawy ropy naftowej wynosiły ok. 11,5 mln baryłek. Najwięcej importowano z Rosji - ok. 2,02 mln baryłek dziennie, co dało w skali miesiąca 8,29 mln ton o szacowanej wartości 4,07 mld dolarów.

Na drugim miejscu była Arabia Saudyjska, która zwiększyła dostawy o 23 proc., do 1,75 mln baryłek, co przełożyło się łącznie na 7,13 mln ton wycenianych na 3 mld dolarów. Trzeci był Irak z dostawami na poziomie 1,45 mln b/d co dało 5.97 mln ton za 3 mld dolarów.