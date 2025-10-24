Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska utrzyma pozycję jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek. Wartość naszego PKB przed końcem tego roku ma osiągnąć 1,04 bln dol., co daje nam tytuł 20. gospodarki świata.

Polska prymusem w Europie Wschodniej

O sukcesie Polski pisze m.in. niemiecka prasa. Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" omawia analizę Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Porównań Gospodarczych. Wynika z niej, że postkomunistyczne gospodarki w Europie Wschodniej nadal dynamicznie rosną. W tym roku wzrost PKB w regionie może wynieść 2,2 proc., a w przyszłym 2,6 proc.

Instytut podkreśla, że prymusem w regionie pozostaje Polska, ze wzrostem sięgającym 3,5 procent. Jednak według niemieckich ekspertów, problemem dla naszego kraju może okazać się kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej. Na rozwój gospodarki mogą natomiast mieć znaczenie zwiększające się wydatki obronne. "Według szacunków WIIW kraje te powinny osiągnąć dodatkowy efekt wzrostu gospodarczego rzędu 0,2–0,3 punktu procentowego, a Polska i kraje bałtyckie nawet więcej”" - czytamy w analizie. Będzie to wzrost wyższy niż w strefie euro, gdzie instytut prognozuje 0,9 proc. w tym roku i 1,4 proc. w następnym.

Prognoza gospodarcza dla Polski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił we wtorek 14 października najnowszą edycję World Economic Outlook, zawierającą prognozy makroekonomiczne dla największych gospodarek świata. Dokument pokazuje, że globalna gospodarka ma rozwijać się w tempie 3,2 proc. w 2025 roku, co oznacza rewizję w górę o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z przewidywaniami sprzed pół roku. Optymizm wynika głównie z zawartych niedawno światowych porozumień handlowych, które obniżyły efektywne stawki ceł względem tych zakładanych w kwietniu.

Polska, zdaniem Funduszu, utrzyma pozycję najszybciej rozwijającej się gospodarki wśród dużych krajów Unii Europejskiej. Prognoza wzrostu PKB dla na 2025 rok pozostała na poziomie 3,2 proc. W 2026 roku Polska nadal będzie odnotowywać wysoki wzrost.