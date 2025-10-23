PIE zwrócił uwagę, że popyt na kredyty mieszkaniowe nadal rośnie - w III kwartale 2025 r. do banków wpłynęło 116 tys. wniosków o kredyt hipoteczny. "To drugi kwartał z rzędu, kiedy liczba wniosków przekroczyła 100 tys. i wzrost o 36 proc. względem III kwartału w 2024 r. Na rosnący popyt wpływ mają ceny, które od 6 miesięcy są niższe niż w rok wcześniej oraz kolejna obniżka stóp procentowych we wrześniu" - podał Instytut.

Zaznaczył jednocześnie, że Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań były jedynymi dużymi miastami Europy Środkowo-Wschodniej, w których ceny mieszkań spadły w ujęciu rocznym. Jednocześnie podaż nowych ofert sprzedaży mieszkań była najniższa od początku roku.

Tu najwięcej sprzedaje się mieszkań

"Łącznie w grupie miast wojewódzkich i Gdyni na rynek w III kwartale co tydzień wpływało niecałe 9 tys. ofert. To wyraźnie mniej względem poprzednich dwóch kwartałów 2025 r., w których liczba ta przekraczała 10,4 tys. Jednocześnie wynik z III kwartału 2025 r. był nadal wyższy o 11 proc. względem analogicznego okresu w 2024 r. Największe rynki sprzedaży mieszkań to Warszawa (2265 ofert tygodniowo), Kraków (1395) oraz Wrocław (987)” - podało PIE.

Z raportu PIE wynika, że zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, zmiany cen w III kwartale 2025 r. były podobne do tych z II kwartału. W przypadku rynku pierwotnego ceny mieszkań wzrosły w miastach wojewódzkich i w Gdyni o 3,2 proc. r/r (przy poziomie 3,5 proc. r/r w II kw. 2025 r.). Na rynku wtórnym z kolei ceny spadły o 2,6 proc. względem analogicznego okresu w 2024 r. (-2,8 proc. r/r w II kw. 2025 r.).

Tu są najtańsze mieszkania 50-metrowe

Jak podaje rankomat.pl w 17 dużych miastach Polski ofertowe ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane. Dla mieszkania o powierzchni 50 m² wynoszą od 7 000 zł w Częstochowie do 16 731 zł w Warszawie. W większości miast cena metra kwadratowego przekroczyła psychologiczną barierę 10 000 zł/m². Wyjątkiem pozostają Radom (7 847 zł/m²), Sosnowiec (7 272 zł/m²) i wspomniana Częstochowa. Do grona "dziesięciotysięczników" zbliżają się trzy kolejne miasta – Toruń (9 778 zł/m²), Łódź (9 166 zł/m²) i Bydgoszcz (9 000 zł/m²).

Zmiany stawek za metr kwadratowy w III kw. 2025 r. przełożyły się oczywiście na nowe poziomy cen ofertowych za całe mieszkania. Za lokal o powierzchni 50 m² w Warszawie trzeba było zapłacić 837 tys. zł, w Krakowie prawie 770 tys. zł, a w Gdańsku 675 tys. zł. W najtańszych z zestawienia – Radomiu, Sosnowcu i Częstochowie – ceny ofertowe mieściły się w przedziale 350–390 tys. zł.

Tak wypada Warszawa na tle innych stolic w Europie

"O tym, czy ceny mieszkań w Polsce są wysokie czy niskie, można przekonać się, porównując je z zagranicznymi. Co prawda w wielu miastach Europy metr kwadratowy jest znacznie droższy niż w Warszawie, ale w zestawieniu z lokalnymi zarobkami stolica Polski wypada blado" - podaje rankomat.pl.

"W Warszawie potrzeba aż 103 pensji, by kupić 50-metrowe mieszkanie. Gorzej jest tylko w siedmiu innych stolicach, m.in. Bratysławie (125) i Pradze (152). Najmniej korzystnie dla kupujących wypada Lizbona, gdzie trzeba przeznaczyć aż 157 wypłat netto, by nabyć mieszkanie średniej wielkości. Na przeciwnym biegunie znajduje się stolica Belgii. W Brukseli zarabia się niemal tyle, ile wynosi cena metra kwadratowego mieszkania poza centrum, co oznacza, że wystarczą 54 pensje, by sfinalizować zakup. W porównaniu zaskakująco dobrze wypadły także stolice Cypru (65 pensji) i Łotwy (66)" - wynika z analiz rankomat.pl