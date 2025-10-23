PIE zwrócił uwagę, że popyt na kredyty mieszkaniowe nadal rośnie - w III kwartale 2025 r. do banków wpłynęło 116 tys. wniosków o kredyt hipoteczny. "To drugi kwartał z rzędu, kiedy liczba wniosków przekroczyła 100 tys. i wzrost o 36 proc. względem III kwartału w 2024 r. Na rosnący popyt wpływ mają ceny, które od 6 miesięcy są niższe niż w rok wcześniej oraz kolejna obniżka stóp procentowych we wrześniu" - podał Instytut.

Zaznaczył jednocześnie, że Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań były jedynymi dużymi miastami Europy Środkowo-Wschodniej, w których ceny mieszkań spadły w ujęciu rocznym. Jednocześnie podaż nowych ofert sprzedaży mieszkań była najniższa od początku roku.

Tu najwięcej sprzedaje się mieszkań

"Łącznie w grupie miast wojewódzkich i Gdyni na rynek w III kwartale co tydzień wpływało niecałe 9 tys. ofert. To wyraźnie mniej względem poprzednich dwóch kwartałów 2025 r., w których liczba ta przekraczała 10,4 tys. Jednocześnie wynik z III kwartału 2025 r. był nadal wyższy o 11 proc. względem analogicznego okresu w 2024 r. Największe rynki sprzedaży mieszkań to Warszawa (2265 ofert tygodniowo), Kraków (1395) oraz Wrocław (987)” - podało PIE.

Reklama

Z raportu PIE wynika, że zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, zmiany cen w III kwartale 2025 r. były podobne do tych z II kwartału. W przypadku rynku pierwotnego ceny mieszkań wzrosły w miastach wojewódzkich i w Gdyni o 3,2 proc. r/r (przy poziomie 3,5 proc. r/r w II kw. 2025 r.). Na rynku wtórnym z kolei ceny spadły o 2,6 proc. względem analogicznego okresu w 2024 r. (-2,8 proc. r/r w II kw. 2025 r.).

Reklama

Tu są najtańsze mieszkania 50-metrowe

Jak podaje rankomat.pl w 17 dużych miastach Polski ofertowe ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane. Dla mieszkania o powierzchni 50 m² wynoszą od 7 000 zł w Częstochowie do 16 731 zł w Warszawie. W większości miast cena metra kwadratowego przekroczyła psychologiczną barierę 10 000 zł/m². Wyjątkiem pozostają Radom (7 847 zł/m²), Sosnowiec (7 272 zł/m²) i wspomniana Częstochowa. Do grona "dziesięciotysięczników" zbliżają się trzy kolejne miasta – Toruń (9 778 zł/m²), Łódź (9 166 zł/m²) i Bydgoszcz (9 000 zł/m²).

Nowy urlop. Pracodawca nie może go odmówić. Urlop przepada 31 grudnia
Nowy urlop. Pracodawca nie może go odmówić. Urlop przepada 31 grudnia

Zobacz również

Zmiany stawek za metr kwadratowy w III kw. 2025 r. przełożyły się oczywiście na nowe poziomy cen ofertowych za całe mieszkania. Za lokal o powierzchni 50 m² w Warszawie trzeba było zapłacić 837 tys. zł, w Krakowie prawie 770 tys. zł, a w Gdańsku 675 tys. zł. W najtańszych z zestawienia – Radomiu, Sosnowcu i Częstochowie – ceny ofertowe mieściły się w przedziale 350–390 tys. zł.

Tak wypada Warszawa na tle innych stolic w Europie

"O tym, czy ceny mieszkań w Polsce są wysokie czy niskie, można przekonać się, porównując je z zagranicznymi. Co prawda w wielu miastach Europy metr kwadratowy jest znacznie droższy niż w Warszawie, ale w zestawieniu z lokalnymi zarobkami stolica Polski wypada blado" - podaje rankomat.pl.

Właściciel TVN rozważa sprzedaż spółki. Chce 'w pełni wykorzystać wartość aktywów'
Właściciel TVN rozważa sprzedaż spółki. Chce "w pełni wykorzystać wartość aktywów"

Zobacz również

"W Warszawie potrzeba aż 103 pensji, by kupić 50-metrowe mieszkanie. Gorzej jest tylko w siedmiu innych stolicach, m.in. Bratysławie (125) i Pradze (152). Najmniej korzystnie dla kupujących wypada Lizbona, gdzie trzeba przeznaczyć aż 157 wypłat netto, by nabyć mieszkanie średniej wielkości. Na przeciwnym biegunie znajduje się stolica Belgii. W Brukseli zarabia się niemal tyle, ile wynosi cena metra kwadratowego mieszkania poza centrum, co oznacza, że wystarczą 54 pensje, by sfinalizować zakup. W porównaniu zaskakująco dobrze wypadły także stolice Cypru (65 pensji) i Łotwy (66)" - wynika z analiz rankomat.pl