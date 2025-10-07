Bon senioralny to nowy rodzaj bezgotówkowej rządowej pomocy. Przewiduje się, że wyniesie ona maksymalnie 2150 zł miesięcznie. Początkowo świadczenie miało być skierowane do seniorów powyżej 75. roku życia. Zgodnie jednak z najnowszymi poprawkami w projekcie przez pierwsze trzy lata skorzystają jedynie osoby, które ukończyły 80 lat.

"Z uwagi na konieczność przygotowania gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy na najwyższym możliwym poziomie oraz zbudowania odpowiedniego zasobu kadrowego opiekunów, do końca 2028 r. warunkiem uzyskania bonu senioralnego przez seniora jest ukończenie przez niego 80. roku życia" - czytamy w uzasadnieniu zmian.

To nie jedyna zmiana. Pierwotnie zakładano, że próg dochodowy wyniesie 5 tys. zł. Obecnie prób jest znacznie niższy. O bon będzie można się starać, jeśli świadczenie seniora nie przekroczy 3410 zł brutto. Kryterium jest i tak znacznie wyższe niż w pomocy społecznej i będziemy dochodzić do tych 5 tys. zł - powiedziała w "Dzienniku Gazecie Prawnej" sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Marzena Okła-Drewnowicz.

Bon senioralny. Jakie warunki?

Bon senioralny nie przyznany w formie wypłaty gotówkowej, tylko świadczonych usług opiekuńczych o maksymalnej wartości 2150 zł. Za tę kwotę będzie można sfinansować maksymalnie 50 godzin opieki miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie? Do przyznania bonu konieczne jest to, aby najbliższa rodzina seniora, małżonek lub dzieci, była aktywna zawodowo. Pod uwagę brane będą dochody zarówno samego seniora, jak i jego bliskich. Limit dochodu seniora ustalono na 3410 zł brutto miesięcznie. Dla porównania przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS wynosi obecnie 3900 zł brutto.

Bon senioralny. Kiedy zacznie obowiązywać?

Wsparcie ma wynosić do 2 150 zł miesięcznie, co ma pokryć ok. 50 godzin profesjonalnej pomocy w domu seniora. Według prognoz rządu ze świadczenia skorzysta ok. 300 tys. osób rocznie.

Wnioski o bon senioralny będzie można składać od 1 stycznia 2026 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania seniora - osobiście lub elektronicznie. Po złożeniu dokumentów gmina przeprowadzi ocenę potrzeb na podstawie specjalnego kwestionariusza, który określi zakres i wymiar niezbędnej pomocy. Ustawa wprowadzająca bon senioralny ma zostać wprowadzona w najbliższych miesiącach.

Sama ustawa ma wejść od stycznia, ale pamiętajmy, że musimy przeprowadzić szkolenia w każdym regionie, dać się przygotować jednostkom samorządu terytorialnego. Dopiero wtedy będziemy znali zasoby kadrowe w poszczególnych częściach kraju. Musimy przeprowadzić też kampanię społeczną, tak by samorządy miały komu zlecić tę usługę- powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz w DGP. Jej zdaniem realne wejście w życie ustawy to druga połowa roku.