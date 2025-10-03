W drugim kwartale 2025 r. ceny domów w UE wzrosły o 5,4 proc., a czynsze o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2024 r. Natomiast w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. ceny domów zwiększyły się o 1,6 proc., a czynsze o 0,7 proc. Informacje te pochodzą z danych zebranych przez Eurostat.

Ceny mieszkań rosną od 6 kwartałów z rzędu

Jak te dane wyglądają w dłuższej perspektywie? W latach 2010–2025 ceny domów w UE wzrosły o 60,5 proc., a czynsze o 28,8 proc.. Podczas gdy czynsze rosły systematycznie, ceny domów charakteryzowały się bardziej zróżnicowaną tendencją, wykazując gwałtowny wzrost między pierwszym kwartałem 2015 r. a trzecim kwartałem 2022 r., po którym nastąpił niewielki spadek i stabilizacja, a następnie ponowny wzrost w 2024 r. Obecnie ceny domów rosną od 6 kwartałów z rzędu.

Tańsze tylko we Francji i Belgii

W II kwartale w UE najszybciej drożały lokale mieszkalne w Portugalii, spadły tylko we Francji i Belgii - wynika z badania Eurostatu. W II kwartale ceny lokali wzrosły w UE o 5,4 proc. licząc w porównaniu do II kwartału 2024 roku. W porównaniu do I kwartału ceny lokali wzrosły o 1,6 proc.

Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, jeden kraj odnotował roczny spadek cen nieruchomości w drugim kwartale 2025 r., a dwadzieścia pięć odnotowało roczny wzrost. Spadek odnotowano w Finlandii (-1,3 proc.), natomiast największe wzrosty odnotowano w Portugalii (+17,2 proc.), Bułgarii (+15,5 proc.) i na Węgrzech (+15,1 proc.).

Co z mieszkaniami w Polsce?

W porównaniu z poprzednim kwartałem ceny spadły w dwóch państwach członkowskich, a wzrosły w dwudziestu czterech. Spadki odnotowano we Francji (-0,2 proc.) i Belgii (-0,1 proc.), natomiast największe wzrosty odnotowano w Portugalii (+4,7 proc.), Luksemburgu (+4,5 proc.) i Chorwacji (+4,4 proc.)

Jeśli chodzi o Polskę to ceny mieszkań wzrosły w ciągu roku o 4,7 proc. W Hiszpanii, gdzie coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości mieszkania podrożały o 12 proc. Natomiast we Włoszech ich wartość podniosła się o 3,9 proc.