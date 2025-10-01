Promocja obejmuje przejazdy krajowe w drugiej klasie, również w składach Pendolino. Sprzedaż biletów promocyjnych ruszyła 1 października. Można je kupić w kasach biletowych, biletomatach, u konduktora w pociągu, a także online – poprzez stronę internetową i aplikację mobilną PKP Intercity.

"Podróż za złotówkę dla Seniora"

Przy zakupie wystarczy wybrać ulgę "Podróż za złotówkę dla Seniora (20 października)". Oferta nie obejmuje miejsc w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, gdzie obowiązuje dodatkowa opłata za rezerwację. PKP Intercity podkreśla, że to okazja, by seniorzy mogli odwiedzić bliskich lub zwiedzić Polskę w wyjątkowo korzystnej cenie. Wiek seniora będzie weryfikowany tak jak w przypadku biletów kupowanych z każdą inną ulgą.

Oferta dla seniora

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.