Miesiąc temu tygodnik "Wprost" opublikował ranking 50 najbogatszych Polek. Ich majątek łącznie wynosiłby niemal 33 miliardy złotych. Pierwsze miejsce, tak jak rok temu, zajęła Dominika Kulczyk. Jej majątek wyceniany jest na 7,1 miliarda złotych. Tuż za nią znalazły się w rankingu Barbara Komorowska oraz Grażyna Kulczyk.

"40 najbogatszych przed 40". To on znalazł się na podium

Najnowszy ranking tygodnika "Wprost" dotyczy młodych milionerów. Na liście "40 najbogatszych przed 40" w porównaniu z zeszłym rokiem doszło do wielu zmian, głównie na czołowych pozycjach.

"66 mln zł, czyli aż o 14 mln zł więcej niż rok temu, trzeba było mieć, żeby w tym roku znaleźć się w gronie 40 najbogatszych przed 40" - pisze tygodnik "Wprost". Aż siedem osób przed czterdziestką osiągnęło status miliarderów. Zgromadziłomajątki wynoszące, co najmniej miliard złotych.

Na podium znalazł się debiutant Sebastian Jabłoński. Jego majątek wyniósł 5,3 miliarda złotych. "Jeszcze nigdy żaden z bohaterów nie wkroczył do grona najzamożniejszych ludzi w kraju z takim impetem. Sebastiana Jabłońskiego w setce dwa lata temu nie było" - pisze "Wprost". Jabłoński to właściciel firmy Respect Energy. Obecnie to gigant w sprzedaży i produkcji zielonej energii.

Które miejsce w rankingu miliarderów przed 40 zajął Robert Lewandowski?

Na liście nie brakuje też polskich sportowców. Na 8. miejscu znaleźli się Robert i Anna Lewandowscy z majątkiem wartym szacunkowo 723 miliony złotych. "Stan ich majątku ciągle napędza niecałe 21 mln euro, czyli ponad 80 mln zł rocznie, jakie Robert Lewandowski zarabia w Barcelonie" - czytamy.

Oprócz nich w rankingu pojawił się Marcin Gortat z kwotą 480 milionów złotych a także Wojciech Szczęsny. Jego majątek wyceniany jest na 166 mln zł. Znalazł się na 21. miejscu. "U Katalończyków jest na ostatnich miejscach listy płac z wynagrodzeniem rzędu 3 mln euro rocznie. To połowa tego, ile zarabiał w swoim wcześniejszym klubie, czyli włoskim Juventusie" -czytamy. Iga Świątek znalazła się na 29. miejscu (112 mln zł), Grzegorz Krychowiak (106 mln zł) a także Agnieszka Radwańska (104 mln zł).