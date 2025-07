Dane z paragonów jasno pokazują, że koszyk sezonowych produktów w 2025 r. zdrożał. W porównaniu do ubiegłego roku zapłaciliśmy za niego 5,9 proc. więcej, a względem 2023 r. - aż o 8,4 proc. więcej. Choć niektóre warzywa i owoce potaniały, to dominują produkty, których ceny wyraźnie wzrosły.

Produkty z największym wzrostem cen? Fasolka, rzodkiewki i bób

Największy wzrost względem ubiegłego roku odnotowano w przypadku fasolki szparagowej. Mediana cen za 1 kg tego warzywa wzrosła z 19,99 zł w czerwcu 2024 r. do 24,99 zł w czerwcu 2025 r. To aż 25 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad 31 proc. więcej niż dwa lata temu.

Podobną dynamikę cenową zaobserwowano w przypadku rzodkiewek. W 2023 r. kosztowały one średnio 2,29 zł za pęczek, natomiast w bieżącym sezonie ich cena wyniosła już 2,99 zł. To wzrost o ponad 30 proc. w ciągu dwóch lat, a względem ubiegłego sezonu - o 20 proc.

Z kolei bób to jedno z nielicznych warzyw, które w ubiegłym roku wyraźnie potaniały. W czerwcu 2023 r. jego mediana wynosiła 14,99 zł za 500 g, natomiast rok później, już tylko 11,99 zł, co oznaczało spadek o 20 proc. W sezonie 2025 cena ponownie wzrosła, osiągając poziom 13,99 zł, czyli o 16,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Mimo tego wciąż jest to mniej niż dwa lata temu.

Nie wszystko drożeje - te produkty kosztują mniej lub tyle samo

Największy spadek cen odnotowano w przypadku młodych ziemniaków. W analizowanym okresie w 2023 r. kosztowały 3,99 zł/kg, a w 2025 - 2,49 zł, co oznacza spadek o ponad 37 proc. Znacząco potaniała takżemłoda marchew - z 6,99 zł do 4,99 zł w ciągu dwóch lat (-28,6 proc.). Wyraźna obniżka dotyczyła również kalafiora, którego cena w 2024 r. wynosiła 7,99 zł, a w 2025 spadła do 5,99 zł (-25 proc. r/r).

Wśród analizowanych produktów, trzy zachowały dokładnie ten sam poziom cenowy co w 2024 r.: kalarepa (2,99 zł/szt.), koper (2,49 zł/pęczek) oraz maliny (8,99 zł/125 g). Choć względem 2023 r. były one droższe, to w porównaniu z ubiegłym sezonem ich ceny pozostały stabilne.

Ceny warzyw i owoców sezonowych zależą od wielu zmiennych: od pogody, przez koszty produkcji, aż po sytuację logistyczną i działania sieci handlowych. Nasze dane pokazują, że choć część produktów potaniała lub utrzymała cenę, to ogólny kierunek zmian w 2025 r. był wzrostowy. Konsumenci odczuli to szczególnie przy zakupie takich produktów jak fasolka szparagowa, rzodkiewki czy maliny - komentuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.