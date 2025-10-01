Ile wyniesie świadczenie za urodzenie dziecka?

Projekt przewiduje różne kwoty w zależności od liczby dzieci:

2333 zł – jedno dziecko (50 proc. płacy minimalnej),

– jedno dziecko (50 proc. płacy minimalnej), 4666 zł – dwoje dzieci (100 proc. płacy minimalnej),

– dwoje dzieci (100 proc. płacy minimalnej), 6999 zł – troje dzieci (150 proc. płacy minimalnej),

– troje dzieci (150 proc. płacy minimalnej), 9332 zł – czworo dzieci (200 proc. płacy minimalnej).

Autorzy podkreślają, że nie ma górnego limitu. Wysokość świadczenia może rosnąć przy narodzinach kolejnych dzieci.

Kto skorzysta z nowego świadczenia?

Petycja zakłada, że świadczenie trafi do matek, które rodzą dzieci i rezygnują z pracy zawodowej. Środki mają zapewnić im stabilne utrzymanie oraz stanowić podstawę przyszłej emerytury. Celem projektu jest też zachęta do zwiększenia dzietności w Polsce.

Skąd pomysł na świadczenie?

Projekt powstał w ramach inicjatywy społecznej i trafił do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego w sierpniu 2025 roku. To wciąż propozycja, a nie obowiązujące prawo. Autorzy petycji wskazują na przykład kobiet, które poświęciły życie wychowywaniu dzieci i dziś nie mają emerytury. Jeden z argumentów to historia kobiety, która wychowała czwórkę dzieci, ale nie otrzymuje żadnego świadczenia emerytalnego, ponieważ nigdy nie pracowała zawodowo.

Jakie inne świadczenia istnieją obecnie?

Obecnie rodziny mogą korzystać z kilku form wsparcia, np. 800 plus: świadczenie na każde dziecko, czy becikowe: jednorazowa zapomoga 1000 zł. Nowa propozycja miałaby funkcjonować niezależnie od tych świadczeń. "Żona mojego kolegi wychowała czworo dzieci, ale ma dziś emeryturę w wysokości 0 zł. On sam ma 3300 zł emerytury, co nie wystarcza na życie. Takie świadczenie byłoby sprawiedliwym wynagrodzeniem za lata pracy przy dzieciach" – argumentuje autor projektu.