Świadczenie ratownicze 2025. Ile wynosi? Czy będzie podwyżka w 2026r.?
Świadczenie ratownicze gwarantuje stałe, waloryzowane wsparcie finansowe. Od 1 marca 2025 roku świadczenie ratownicze wynosi 273 zł miesięcznie. Kwota podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że w kolejnych latach może ulec zmianie. Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Pieniądze trafią na konto uprawnionych miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca.
Świadczenie ratowniczego. Kto ma do niego prawo?
Prawo do świadczenia przysługuje strażakom ratownikom OSP, którzy spełniają warunki stażu i wieku.
- Wiek Emerytalny: Mężczyźni: Osiągnięcie 65 roku życia. Kobiety: Osiągnięcie 60 roku życia.
- Wymagany Staż (Czynny Udział): Mężczyźni: Co najmniej 25 lat czynnego udziału w działaniach ratowniczych. Kobiety: Co najmniej 20 lat czynnego udziału w działaniach ratowniczych.
Przez czynny udział rozumiemy bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Wymagany okres wysługi lat nie musi być ciągły. Liczy się łączny czas czynnego uczestnictwa w OSP.
Świadczenie ratownicze. Jak ubiegać się o dodatek do emerytury?
Aby otrzymać świadczenie, należy uruchomić prostą procedurę administracyjną. Zainteresowany składa wniosek do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla siedziby jednostki OSP. Komendant PSP jest organem przyznającym świadczenie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą czynny udział przez wymagany okres. Komendant powiatowy PSP prowadzi ewidencję udziału strażaków w akcjach, szkoleniach i ćwiczeniach, która stanowi kluczowe potwierdzenie spełnienia warunków.
Świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym złożono wniosek. Osoby, które złożyły wniosek w terminie 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy, mogły otrzymać prawo do świadczenia z wyrównaniem od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeśli wtedy spełniały już wszystkie warunki.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję