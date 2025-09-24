Co to jest bon senioralny i komu przysługuje?

Bon senioralny to odpowiedź rządu na alarmujące dane demograficzne i rosnące zapotrzebowanie na wsparcie opiekuńcze. Bon senioralny to świadczenie, które sfinansuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmują pomoc w codziennych czynnościach, utrzymanie kontaktu z otoczeniem oraz wsparcie w przygotowaniu i spożywaniu posiłków. Program skierowany jest do seniorów w wieku 75 lat i więcej oraz ich pracujących rodzin.

Reklama

Bon senioralny. Ile wyniesie?

Maksymalna kwota bonu wyniesie 2150 zł brutto, co odpowiada około 50 godzinom usług wsparcia. Kwota ta stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 roku. Warunki otrzymania:

Senior musi mieć ukończone 75 lat.

Senior nie może sam zaspokoić swoich potrzeb.

Rodzina seniora (osoba zobowiązana do alimentacji, najczęściej dziecko) musi być aktywna zawodowo.

Kryterium dochodowe: Miesięczny dochód seniora nie może przekraczać 5000 zł brutto. Dla członka rodziny (wnioskującego) kryterium dochodowe będzie zależało od prowadzenia jednoosobowego lub wieloosobowego gospodarstwa domowego (odpowiednio dwu- i trzykrotność minimalnego wynagrodzenia).

Program bonu senioralnego to zadanie dla gmin, które będą mogły liczyć na przeszkoloną kadrę opiekunów. Bon senioralny będzie realizowany przez gminy jako ich zadanie własne. Gminy mogą samodzielnie realizować program lub zlecić jego wykonanie podmiotom ekonomii społecznej, organizacjom pozarządowym lub podmiotom prywatnym. To gmina przeprowadzi ocenę, ile wsparcia otrzyma dany senior, co zapewni spersonalizowane podejście. Przed rozpoczęciem programu zostanie przeszkolona kadra opiekunów poprzez 30-godzinne szkolenie, które przygotuje ich do pracy z seniorami.

Minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, podkreśla: Budujemy system wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania. Chcę, by kierowanie osób starszych do placówek całodobowych było absolutną ostatecznością.

Bon senioralny. Kiedy złożyć wnioski?

Reklama

Polacy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż wnioski o bon senioralny będzie można składać dopiero w przyszłym roku. Minister Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała, że wnioski o bon senioralny będzie można składać najwcześniej na początku 2026 roku. Wnioski złożymy w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające kryterium dochodowe oraz stan zdrowia seniora. Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce.

Minister Okła-Drewnowicz podczas spotkania z wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem, przedstawiła dane o starzeniu się społeczeństwa. W regionie warmińsko-mazurskim, podobnie jak w skali kraju, około 26 proc. mieszkańców ma powyżej 60 lat, a prognozy wskazują na dalsze zmniejszanie się populacji.