Legitymacja emeryta i Ogólnopolska Karta Seniora
Zanim zaczniesz korzystać z rabatów, musisz zrozumieć, czym różni się legitymacja emeryta-rencisty od Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).
Legitymacje emeryta-rencisty dostają osoby pobierające emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. Otrzymuje się ją automatycznie od ZUS, bez konieczności składania wniosku. Daje ona ulgi ustawowe, głównie na transport publiczny, kolej oraz zwolnienie z opłat RTV. Od 2023 roku legitymacja jest dostępna w formie plastikowej karty lub cyfrowej mLegitymacji w aplikacji mObywatel.
Ogólnopolską Kartę Seniora (OKS) dostaje każdy po 60. roku życia, niezależnie od statusu emerytalnego. Żeby ją zdobyć trzeba wyrobić samodzielnie, wypełniając wniosek i wnosząc opłatę (czasem symboliczna, a czasem całkowicie darmowa). Dzięki niej można uzyskać tysiące rabatów w prywatnych punktach partnerskich (aptekach, restauracjach, kinach, itp.).
Jakie zniżki na transport publiczny i kolej przysługują seniorom?
To jeden z najczęściej zadawanych pytań. Ulgi na przejazdy to jedne z najbardziej pożądanych benefitów.
Z Legitymacją Emeryta-Rencisty przysługują Ci ustawowe zniżki. Pamiętaj, że ulgi na komunikację miejską zależą od regulacji danego miasta.
- Pociągi PKP: Masz prawo do dwóch przejazdów w roku z 37 proc. zniżką na bilety w pociągach PKP.
- Komunikacja miejska: W wielu miastach, np. w Warszawie czy Łodzi, osoby po 70. roku życia jeżdżą autobusami, tramwajami i metrem za darmo. Emeryci i renciści mają często prawo do zakupu rocznego biletu seniora za symboliczną kwotę.
Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia dostęp do rabatów w ponad 3000 punktach w całej Polsce. Lista partnerów jest dynamiczna i stale rośnie, a jej pełna wersja znajduje się na stronie glosseniora.pl.
- Apteki: OKS daje do 5-15 proc, zniżki na leki nierefundowane, suplementy i kosmetyki.
- Kultura i rozrywka: Teatry, kina i muzea często oferują tańsze bilety dla posiadaczy OKS. Przykładowo, w Teatrze Polskim w Warszawie możesz liczyć na 20 proc. zniżki.
- Usługi: Fryzjer, kosmetyczka, gabinety masażu i rehabilitacji - w tych miejscach możesz zaoszczędzić od 10 proc. do 20 proc..
- Biura podróży: Planujesz wakacje? Niektóre biura oferują seniorom rabaty w wysokości 5-10 proc. na wycieczki.
Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?
Proces jest prosty i dostępny dla każdego.
- Wypełnij wniosek: Możesz to zrobić online na stronie glosseniora.pl lub pobrać formularz w urzędzie gminy, która uczestniczy w programie "Gmina Przyjazna Seniorom".
- Opłata: Koszt to 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata. Warto jednak sprawdzić, czy Twoja gmina oferuje kartę za darmo - tak jest w Krakowie, Wrocławiu, Sopocie czy Katowicach.
- Wysyłka: Gotowy wniosek wyślij pocztą lub złóż go osobiście w jednym z punktów partnerskich.
- Czekaj na kartę: Twój dokument dotrze w ciągu 2-4 tygodni.
Paszport, abonament RTV - o czym jeszcze warto pamiętać?
Legitymacja emeryta to nie tylko zniżki na transport. Uprawnia Cię również do innych benefitów:
- Paszport: Możesz wyrobić paszport o 50 proc. taniej, czyli za około 70 zł. Jeśli masz skończone 70 lat, paszport jest dla Ciebie całkowicie darmowy.
- Abonament RTV: Z opłat za abonament radiowo-telewizyjny są zwolnione osoby, które ukończyły 75 lat lub emeryci po 60. roku życia z dochodami poniżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
