Legitymacja emeryta i Ogólnopolska Karta Seniora

Zanim zaczniesz korzystać z rabatów, musisz zrozumieć, czym różni się legitymacja emeryta-rencisty od Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).

Legitymacje emeryta-rencisty dostają osoby pobierające emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. Otrzymuje się ją automatycznie od ZUS, bez konieczności składania wniosku. Daje ona ulgi ustawowe, głównie na transport publiczny, kolej oraz zwolnienie z opłat RTV. Od 2023 roku legitymacja jest dostępna w formie plastikowej karty lub cyfrowej mLegitymacji w aplikacji mObywatel.

Ogólnopolską Kartę Seniora (OKS) dostaje każdy po 60. roku życia, niezależnie od statusu emerytalnego. Żeby ją zdobyć trzeba wyrobić samodzielnie, wypełniając wniosek i wnosząc opłatę (czasem symboliczna, a czasem całkowicie darmowa). Dzięki niej można uzyskać tysiące rabatów w prywatnych punktach partnerskich (aptekach, restauracjach, kinach, itp.).

Jakie zniżki na transport publiczny i kolej przysługują seniorom?

To jeden z najczęściej zadawanych pytań. Ulgi na przejazdy to jedne z najbardziej pożądanych benefitów.

Z Legitymacją Emeryta-Rencisty przysługują Ci ustawowe zniżki. Pamiętaj, że ulgi na komunikację miejską zależą od regulacji danego miasta.

Pociągi PKP: Masz prawo do dwóch przejazdów w roku z 37 proc. zniżką na bilety w pociągach PKP.

Masz prawo do dwóch przejazdów w roku z 37 proc. zniżką na bilety w pociągach PKP. Komunikacja miejska: W wielu miastach, np. w Warszawie czy Łodzi, osoby po 70. roku życia jeżdżą autobusami, tramwajami i metrem za darmo. Emeryci i renciści mają często prawo do zakupu rocznego biletu seniora za symboliczną kwotę.

Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia dostęp do rabatów w ponad 3000 punktach w całej Polsce. Lista partnerów jest dynamiczna i stale rośnie, a jej pełna wersja znajduje się na stronie glosseniora.pl.

Apteki : OKS daje do 5-15 proc, zniżki na leki nierefundowane, suplementy i kosmetyki.

: OKS daje do 5-15 proc, zniżki na leki nierefundowane, suplementy i kosmetyki. Kultura i rozrywka : Teatry, kina i muzea często oferują tańsze bilety dla posiadaczy OKS. Przykładowo, w Teatrze Polskim w Warszawie możesz liczyć na 20 proc. zniżki.

: Teatry, kina i muzea często oferują tańsze bilety dla posiadaczy OKS. Przykładowo, w Teatrze Polskim w Warszawie możesz liczyć na 20 proc. zniżki. Usługi : Fryzjer, kosmetyczka, gabinety masażu i rehabilitacji - w tych miejscach możesz zaoszczędzić od 10 proc. do 20 proc..

: Fryzjer, kosmetyczka, gabinety masażu i rehabilitacji - w tych miejscach możesz zaoszczędzić od 10 proc. do 20 proc.. Biura podróży: Planujesz wakacje? Niektóre biura oferują seniorom rabaty w wysokości 5-10 proc. na wycieczki.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Proces jest prosty i dostępny dla każdego.

Wypełnij wniosek : Możesz to zrobić online na stronie glosseniora.pl lub pobrać formularz w urzędzie gminy, która uczestniczy w programie "Gmina Przyjazna Seniorom".

: Możesz to zrobić online na stronie glosseniora.pl lub pobrać formularz w urzędzie gminy, która uczestniczy w programie "Gmina Przyjazna Seniorom". Opłata : Koszt to 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata. Warto jednak sprawdzić, czy Twoja gmina oferuje kartę za darmo - tak jest w Krakowie, Wrocławiu, Sopocie czy Katowicach.

: Koszt to 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata. Warto jednak sprawdzić, czy Twoja gmina oferuje kartę za darmo - tak jest w Krakowie, Wrocławiu, Sopocie czy Katowicach. Wysyłka : Gotowy wniosek wyślij pocztą lub złóż go osobiście w jednym z punktów partnerskich.

: Gotowy wniosek wyślij pocztą lub złóż go osobiście w jednym z punktów partnerskich. Czekaj na kartę: Twój dokument dotrze w ciągu 2-4 tygodni.

Paszport, abonament RTV - o czym jeszcze warto pamiętać?

Legitymacja emeryta to nie tylko zniżki na transport. Uprawnia Cię również do innych benefitów: