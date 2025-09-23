Różnice w cenach najmu. Warszawa kontra reszta Polski

Zgodnie z najnowszymi raportami, rynek najmu charakteryzuje się dużą rozpiętością cen. Warszawa utrzymuje pozycję lidera, ze stawką wynoszącą 80 zł za metr kwadratowy. W tym samym czasie, w Częstochowie najemcy płacą zaledwie 39 zł za metr kwadratowy, co stanowi ponad dwukrotnie niższą cenę.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, zauważalny jest wzrost cen w dwóch największych miastach – Warszawie i Gdańsku, gdzie stawki wzrosły o ęło 1,5 proc.. W innych metropoliach, takich jak Kraków i Wrocław, odnotowano niewielkie spadki, poniżej 1 proc.

Nowe oferty i stabilizacja cen

Liczba dostępnych ofert na rynku najmu wzrosła o 10 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, co daje najemcom większy wybór. Łącznie w 17 największych miastach ogłoszono niemal 61 tysięcy nowych mieszkań do wynajęcia.

Wzrost cen najmu można tłumaczyć tym, że właściciele mieszkań często próbują zrekompensować wyższą inflację, co z kolei ogranicza pole do negocjacji. Eksperci prognozują, że rynek pozostanie aktywny do końca września, a potem ceny będą rosły, ale prawdopodobnie nie szybciej niż inflacja.

Najem czy kredyt? Porównanie kosztów

Częstym dylematem jest wybór między najmem a zakupem mieszkania na kredyt. We wrześniu 2025 roku średni koszt najmu mieszkania o powierzchni 50 mkw. wahał się od 1965 zł w Częstochowie do 4000 zł w Warszawie. Dla porównania, rata kredytu za to samo mieszkanie wynosiła od 1829 zł w Sosnowcu do 4735 zł w Warszawie.

Mimo obniżek stóp procentowych, najem wciąż jest tańszy od raty kredytu. Jednak w niektórych miastach, takich jak Szczecin, Sosnowiec i Radom, sytuacja wygląda inaczej. W Sosnowcu rata kredytu okazała się być tańsza o 336 zł niż najem, co czyni to miasto atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców.

W dłuższej perspektywie, prognozuje się, że opłacalność najmu może stopniowo spadać, zwłaszcza jeśli stabilizacja geopolityczna pozwoli na dalszy spadek stóp procentowych. Obecnie rynek jest chwiejny, co sprawia, że część osób odkłada decyzje zakupowe.

Perspektywy na przyszłość

Ostatnie rekordowe wzrosty cen najmu odnotowano w Toruniu (+9,9 proc.) i Lublinie (+9,8 proc.) w porównaniu do sierpnia 2024 roku. W Bydgoszczy ceny wzrosły o 8,6 proc., natomiast w Częstochowie, jako jedynym mieście, najem zanotował spadek (-1,7 proc.).

Mimo chwilowych fluktuacji, eksperci przewidują, że rynek najmu pozostanie stabilny. W długoterminowej perspektywie jednak, ewentualne obniżki stóp procentowych mogą skłonić obecnych najemców do zakupu własnego mieszkania, co wpłynie na rentowność wynajmu.