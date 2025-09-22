"Rz" podaje, że rynek najmu mieszkań w sierpniu przyspieszył. Z analizy grupy Morizon-Gratka wynika, że popyt był o 15,7 proc. większy niż rok temu.

Na warszawskim rynku to tradycyjnie szczytowy okres. W tym roku popyt był rekordowy – mówi "Rz" Kinga Arceusz z Freedom Warszawa-Śródmieście.

Wojna o kawalerki. Najem znów się opłaca – ale nie najemcom

Dodaje, że konkurencję o atrakcyjne mieszkania zwiększyli studenci z innych miast i młodzi pracownicy z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy, Białorusi, Azji, oraz że błyskawicznie znikały zwłaszcza kawalerki i mieszkania dwupokojowe na osiedlach dobrze skomunikowanych z centrum.

"Rz" podkreśla, że pod wpływem studentów była także Łódź. – Popyt generowali też młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy. Wielu właśnie kończy lub skończyło studia. Są też osoby, które z różnych powodów odkładają zakup mieszkania – zaznaczył w "Rz" Michał Grzeląska, dyrektor oddziału Freedom Łódź-Wierzbowa.

"Rz" pisze, że na celowniku najemców są głównie mniejsze, rozsądnie wycenione lokale, ale jak mówi dyr. Grzeląska o wynajęcie przyzwoitego mieszkania w rozsądnej cenie było w sierpniu trudniej niż rok temu, zwłaszcza blisko uczelni. Oferta była bardziej dostępna na obrzeżach, szczególnie w budownictwie z wielkiej płyty - zauważył Grzeląska.

Gazeta podaje też przykładowe średnie stawki ofertowe wynajmu w sierpniu i tak w Warszawie za mieszkanie dwupokojowe trzeba było zapłacić 4524 zł, a za jednopokojowe 2967 zł, a w Krakowie za dwupokojowe 3204 zł, a za jednopokojowe 2421 zł. Dla porównania w Katowicach było to odpowiednio 2280 zł i 1619 zł, a w Łodzi 2162 zł i 1666 zł.