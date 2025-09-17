Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej tuż przed emeryturą. Od 1 marca 2025 roku świadczenie wynosi 1893,41 zł brutto miesięcznie. Kwota ta nie jest stała. ZUS corocznie waloryzuje ją na tych samych zasadach, co emerytury i renty, co oznacza, że świadczenie z czasem rośnie. Kwota świadczenia może zostać zmniejszona lub całkowicie zawieszona, jeśli Twój przychód przekroczy ustalone limity. Jeśli utraciłeś prawo do renty, wysokość świadczenia przedemerytalnego ustala się na poziomie ostatnio pobieranej renty, ale nigdy nie wyższym niż wspomniane 1893,41 zł.

Zanim zaczniesz sprawdzać szczegółowe warunki, musisz spełnić trzy kluczowe kryteria, które obowiązują każdego ubiegającego się o świadczenie przedemerytalne:

Zasiłek dla bezrobotnych: Przez co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych. Urząd pracy potwierdza ten okres specjalnym zaświadczeniem.

Przez co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych. Urząd pracy potwierdza ten okres specjalnym zaświadczeniem. Status bezrobotnego: Nadal jesteś zarejestrowany jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy (również potrzebujesz zaświadczenia).

w powiatowym urzędzie pracy (również potrzebujesz zaświadczenia). Terminowy wniosek: Złożyłeś wniosek o świadczenie w ZUS w ciągu 30 dni od dnia, kiedy urząd pracy wydał dokument potwierdzający 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ważne: Jeśli w trakcie pobierania zasiłku pracowałeś (np. w ramach prac interwencyjnych) i to zatrudnienie zakończyło się po 180 dniach, wniosek składasz w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia. Przekroczenie terminu grozi odmową – chyba że złożysz wniosek o przywrócenie terminu i ZUS uzna Twoje powody za szczególnie uzasadnione.

Po spełnieniu warunków ogólnych, ZUS sprawdza Twoje indywidualne kryteria. Te zależą głównie od przyczyny rozwiązania stosunku pracy, Twojego wieku oraz stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych). Przykładowe warunki dla osób, którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (np. likwidacja, niewypłacalność pracodawcy):

Wiek i staż: Kobiety: co najmniej 56 lat wieku i 20 lat stażu emerytalnego. Mężczyźni: co najmniej 61 lat wieku i 25 lat stażu emerytalnego. Alternatywnie: kobiety co najmniej 55 lat i 30 lat stażu, mężczyźni co najmniej 60 lat i 35 lat stażu. W przypadku bardzo długiego stażu (kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat) – brak kryterium wieku.

Zatrudnienie u ostatniego pracodawcy: Musiałeś być zatrudniony u tego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy. Ten okres nie musi być ciągły, ale istotne jest, aby to było bezpośrednio przed rozwiązaniem stosunku pracy. Okresy zasiłku chorobowego/opiekuńczego wliczają się do tego stażu, ale urlop bezpłatny – już nie.

Przyczyny rozwiązania umowy: ZUS precyzyjnie definiuje, co oznacza "rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy" – dotyczy to zwolnień grupowych, upadłości firmy, likwidacji stanowiska, a nawet rozwiązania umowy z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę. ZUS sprawdzi te okoliczności, a w razie potrzeby przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Warunki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, które ogłosiły upadłość:

Musiałeś prowadzić działalność nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące, opłacając składki społeczne.

Do dnia ogłoszenia upadłości musiałeś osiągnąć odpowiedni wiek (kobiety 56 lat, mężczyźni 61 lat) i staż emerytalny (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat). Warunkiem jest tu formalne postanowienie sądu o upadłości.

Warunki dla osób, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy:

Musiałeś pobierać rentę nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat.

Do dnia ustania prawa do renty musiałeś osiągnąć odpowiedni wiek (kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat) i staż emerytalny (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat).

W ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty lub w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji odmawiającej renty na dalszy okres. Ważne: Przerwanie pobierania renty (np. z powodu zawieszenia przez osiąganie wysokich dochodów) wyklucza z prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Warunki dla osób, którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego:

Musiałeś pobierać to świadczenie nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni.

Do dnia ustania prawa do niego musiałeś osiągnąć odpowiedni wiek (kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat) i staż emerytalny (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat).

Musisz zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do tego świadczenia.

Jak ZUS liczy staż pracy?

ZUS uwzględnia różne okresy, obliczając Twój staż uprawniający do emerytury:

Okresy składkowe i nieskładkowe wymienione w ustawie emerytalnej (nieskładkowe do 1/3 składkowych).

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym (uzupełniająco).

Okresy ubezpieczenia za granicą (w państwach UE/EOG/dwustronnych umów).

Jeśli sam opłacałeś składki lub byłeś osobą współpracującą, ZUS nie uwzględni okresów, za które nie opłaciłeś składek.

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Aby uzyskać świadczenie, musisz złożyć odpowiedni wniosek ESP do ZUS. Wniosek możesz pobrać ze strony ZUS lub odebrać w placówce. Do wniosku dołączasz wymagane dokumenty, takie jak świadectwo pracy i formularz ERP-6.