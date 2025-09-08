Kto może pobierać rentę rodzinną?

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak kontynuują naukę, świadczenie może być wypłacane nawet do 25. roku życia. ZUS nie stawia ograniczeń wiekowych dla dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, ale przed 25. urodzinami. W ich przypadku nauka nie ma znaczenia.

Ważne terminy

Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą złożyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do końca września.Studenci mają na to więcej czasu – do 31 października. Jeśli chcesz, aby ZUS wypłacił ci rentę również za wrzesień, musisz do końca tego miesiąca złożyć wniosek o kontynuację świadczenia wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia. Ostateczny termin na dostarczenie dokumentów potwierdzających rozpoczęcie studiów to 31 października. Jeśli twoje zaświadczenie było ważne tylko przez rok, również masz czas na dostarczenie nowego wniosku i dokumentu o dalszej nauce do końca października.

Warto pamiętać, że jeśli zaświadczenie zostało wydane na cały okres nauki (np. na 5 lat), nie trzeba składać go co roku. Jednak, jak podaje ZUS, Zakład ma prawo w każdej chwili sprawdzić, czy dana osoba faktycznie kontynuuje edukację.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca również specjalny dodatek dla sieroty zupełnej. To świadczenie przysługuje osobom, które nie mają obojga rodziców lub gdy ojciec jest nieznany. Dodatek ten wypłacany jest bez względu na wiek osoby uprawnionej. Od marca 2025 roku jego kwota wynosi ponad 650 zł.

Kiedy świadczenie może zostać wstrzymane?

Uczeń lub student, który pobiera rentę, musi natychmiast poinformować ZUS, jeśli przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami.

Wnioski o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można składać w dowolnym czasie. Należy dołączyć do nich dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców lub akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany. ZUS rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.