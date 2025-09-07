Zmiany w czternastej emeryturze? Prezes ZUS odpowiada

Pełna wysokość tegorocznej 14. emerytury to 1878,91 zł brutto, co stanowi wzrost o niemal 98 zł w stosunku do ubiegłego roku. Taką kwotę otrzymają emeryci, których miesięczne świadczenie emerytalne jest niższe niż 2900 zł brutto.

W wywiadzie dla dziennika "Fakt" zapytano prezesa ZUS, Zbigniewa Derdziuka, czy limit 2900 zł, uprawniający do otrzymania maksymalnej wysokości 14. emerytury, powinien zostać poddany waloryzacji.

Prezes ZUS, podkreślił, że wypłata czternastych emerytur odbywa się zgodnie z planem. Dodał jednak, że limit 2900 zł, decydujący o wysokości świadczenia, może wymagać ponownej analizy. Derdziuk zauważył, że ewentualne zmiany są kluczowe ze względu na rosnącą liczbę seniorów oraz potrzebę utrzymania równowagi w budżecie państwa.

Prezes ZUS o "czternastkach": Kto będzie na to płacił

Powinniśmy rozważać, jaki jest nasz system emerytalny, jako część dystrybucji produktu krajowego brutto. Musimy myśleć perspektywicznie Zmienia się struktura demograficzna, więc zaciąganie zobowiązań na przyszłość jest bardzo dużym wyzwaniem. Stąd nie chcę się wypowiadać o progu, tylko chcę powiedzieć o pewnym mechanizmie. Mamy coraz większą populację osób w wieku starszym, więc jeśli zaciągniemy zbyt duże zobowiązania, to musimy myśleć perspektywicznie, kto będzie na to płacił - ocenił w rozmowie z "Faktem" Derdziuka.

Prezes ZUS zaznaczył, że system emerytalny powinien być traktowany oddzielnie od pomocy społecznej. Jego zdaniem, wszelkie modyfikacje w tym obszarze powinny brać pod uwagę indywidualną sytuację seniorów, co umożliwi lepsze ukierunkowanie wsparcia finansowego tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.