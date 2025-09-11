Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system płatności wysokokwotowych SORBNET3 - poinformował NBP. Według banku centralnego jest to najważniejszy polski system płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji bankowych.
Nowy system płatności w Polsce
SORBNET3 wszedł w miejsce systemu SORBNET2, który działał od 2013 roku. System ten jest przeznaczony wyłącznie dla transakcji o wartości przekraczającej milion złotych.
NBP poinformował , że uruchomienie SORBNET3 stanowi zwieńczenie kilkuletnich prac banku centralnego i przygotowań prowadzonych przy współdziałaniu z krajowym sektorem bankowym, operatorami systemów rozliczeń płatności detalicznych oraz systemów rozliczeń i rozrachunku transakcji instrumentami finansowymi.
Czym jest SORBNET3?
"SORBNET3 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji polityki pieniężnej, transakcji międzybankowych na rynku finansowym, wysokokwotowych zleceń klientowskich, a także zleceń rozliczanych w systemach płatności detalicznych. Niezawodność i efektywność systemu SORBNET3 są kluczowe dla stabilnego funkcjonowania krajowego systemu finansowego" - napisał w komunikacie bank.
NBP zaznacza, że nowy format komunikatów zapewnia większą elastyczność, bogatsze dane transakcyjne oraz lepszą interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami płatności.
Większe bezpieczeństwo
Według NBP, uruchomienie nowego systemu jest krokiem w stronę unowocześnienia polskiej infrastruktury płatniczej, co wpisuje się w światowe trendy. Działanie to ma również znacznie zwiększyć sprawność i bezpieczeństwo tej infrastruktury.
W systemie SORBNET3 oprócz NBP uczestniczy 45 polskich banków, a także Krajowa Spółdzielcza KasaOszczędnościowo-Kredytowa. Wśród operatorów systemów zewnętrznych, którzy również biorą udział w projekcie, wymieniono Krajową Izbę Rozliczeniową SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, KDPW_CCP SA oraz Polski Standard Płatności SA.
