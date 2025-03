Niższa waloryzacja emerytur w 2026 roku

Prognozy inflacyjne Narodowego Banku Polskiego sugerują, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być niższa niż w poprzednich latach, jak donosi "Fakt". Jednocześnie toczą się rozmowy o potencjalnych zmianach w mechanizmie podwyżek.

Prognozy NBP

Na podstawie prognoz Narodowego Banku Polskiego, które przewidują inflację na poziomie 4,9 proc. w 2025 roku i spadek do 3,4 proc. w 2026 roku, można wstępnie oszacować wysokość przyszłych podwyżek emerytur. Tegoroczna waloryzacja wyniosła 5,5 proc., co było znacząco niższym wzrostem w porównaniu do lat poprzednich, kiedy to emerytury wzrosły o 14,8 proc. w 2023 roku i o 12,12 proc. w 2024 roku. Ta zmiana wynikała z wyraźnie niższej inflacji w porównaniu do wcześniejszych okresów.

Jeśli prognozy NBP się potwierdzą, przyszłoroczna waloryzacja może być jeszcze niższa, z minimalnym wzrostem świadczeń wynoszącym 4,9 proc. Jak podaje "Fakt", oznaczałoby to, że minimalna emerytura, wynosząca obecnie 1878,91 zł brutto, wzrosłaby do około 1970,97 zł brutto.

Będą zmiany w mechanizmie podwyżek świadczeń? Będzie nowy mechanizm waloryzacji?

W rządzie trwają dyskusje dotyczące potencjalnych zmian w mechanizmie waloryzacji rent i emerytur, szczególnie w kontekście malejącej inflacji. Minister rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zaproponowała modyfikacje mające na celu zapewnienie większego wzrostu świadczeń. Według doniesień medialnych, rozważane są różne opcje, w tym:

Waloryzacja kwotowo-procentowa: Zamiast obecnego wskaźnika uwzględniającego 20 proc. realnego wzrostu płac, rozważane jest podniesienie go do 50 proc.

Zamiast obecnego wskaźnika uwzględniającego 20 proc. realnego wzrostu płac, rozważane jest podniesienie go do 50 proc. Waloryzacja kwotowa: Podwyżki świadczeń byłyby o określoną kwotę dla wszystkich.

Podwyżki świadczeń byłyby o określoną kwotę dla wszystkich. Waloryzacja uzależniona od wzrostu wynagrodzeń: Podwyżki rent i emerytur byłyby bezpośrednio powiązane ze wzrostem przeciętnych wynagrodzeń.

Ministerstwo rodziny odniosło się do tych doniesień, informując, że corocznie w czerwcu w ramach Rady Dialogu Społecznego negocjowany jest wskaźnik waloryzacji, w tym kwestia zwiększenia go o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac. Podkreślono, że ostateczna decyzja dotycząca mechanizmu podwyżek emerytur w 2026 roku jeszcze nie została podjęta.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

W 2025 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł 1,055, co oznacza wzrost o 5,5 proc. Jak się wylicza waloryzację emerytur? Waloryzacja emerytur i rent polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. Na przykład, emerytura w wysokości 2000 zł brutto po waloryzacji wzrośnie o 110 zł (2000 zł x 0,055 = 110 zł). Minimalna emerytura po waloryzacji w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto.

