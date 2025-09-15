Seniorzy mogą również liczyć na podwyżkę świadczeń, a ZUS ujawnił, że co dziesiąta osoba z ubiegających się o rentę otrzymała decyzję odmowną.

Najważniejsze dane o rencie wdowiej

Złożono 1 101 419 wniosków. Pieniądze otrzymało 804,5 tysiąca osób. ZUS wypłacił świadczenia łącznie na kwotę 2,9 miliarda złotych. Prezes ZUS-u, Zbigniew Derdziuk, podkreśla, że choć dla pojedynczych osób te pieniądze nie są duże, to dla budżetu państwa jest to znaczący wydatek. Jak stwierdził w Karpaczu, w przyszłym roku będzie to już około 8 miliardów złotych. Jest to dodatkowy koszt, który ma na celu wsparcie osób o niskich dochodach.

Więcej pieniędzy dla wdów i wdowców

Rok 2026 będzie pierwszym, w którym renta wdowia będzie wypłacana przez pełne 12 miesięcy. Dodatkowo, 1 marca świadczenia zostaną poddane waloryzacji. Według prognoz rządowych, podwyżka może wynieść 4,88 proc.

Dlaczego nie wszyscy dostają rentę wdowią?

Jak ujawnił ZUS, 106,3 tysiąca osób otrzymało decyzję odmowną. Najczęstsze powody to:

Zbyt wysokie aktualne świadczenie (ponad 5,6 tys. zł, czyli trzykrotność najniższej emerytury) - dotyczyło to 44,1 tys. osób.

(ponad 5,6 tys. zł, czyli trzykrotność najniższej emerytury) - dotyczyło to 44,1 tys. osób. Prawo do renty rodzinnej nabyte wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - 27,1 tys. przypadków.

niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - 27,1 tys. przypadków. Brak prawa do renty rodzinnej - 21,1 tys. przypadków.

- 21,1 tys. przypadków. Brak prawa do własnego świadczenia - 19,6 tys. przypadków.

- 19,6 tys. przypadków. Niespełnienie warunku wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka - 859 przypadków.

- 859 przypadków. Zawarcie nowego związku małżeńskiego - 689 przypadków.

- 689 przypadków. Nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego - 654 przypadków.

Do tej pory wniesiono 1465 odwołań od decyzji. Prezes ZUS-u przyznaje, że często wnioski składają osoby, które nie spełniają warunków, ale liczą na to, że kryteria przyznawania świadczenia zostaną w przyszłości zmienione.