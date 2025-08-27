Od 2 września 2025 roku ZUS rozpocznie wypłaty kolejnej transzy świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami.

Co to jest świadczenie wspierające?

To pomoc finansowa od państwa, wprowadzona 1 stycznia 2024 roku, dla osób z niepełnosprawnościami. Jej celem jest zapewnienie regularnego wsparcia finansowego, które nie zależy od dochodów rodziny. Oznacza to, że nawet jeśli pracujesz lub otrzymujesz inne świadczenia, wciąż możesz je dostać w pełnej kwocie.

Jakie są kwoty świadczenia i kto je może otrzymać?

Kwota świadczenia zależy od liczby punktów, które ustali wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Minimalna kwota to 751 zł (dla 70-74 punktów), a maksymalna może wynieść nawet 4134 zł (dla 95-100 punktów).

W 2025 roku świadczenie zostało zwaloryzowane i objęło szersze grono osób. Wprowadzane jest w trzech etapach:

I etap (od 1 stycznia 2024): dla osób z 87-100 punktami.

II etap (od 1 stycznia 2025): dla osób z 78-86 punktami.

III etap (od 1 stycznia 2026): dla osób z 70-77 punktami.

Jak złożyć wniosek i kiedy ZUS wypłaca pieniądze?

Aby otrzymać świadczenie, musisz:

mieć ukończone 18 lat

posiadać decyzję WZON o poziomie potrzeby wsparcia (od 70 do 100 punktów)

Wnioski składa się w ZUS. Wypłaty są realizowane bezgotówkowo na konto bankowe. ZUS ma kilka stałych terminów wypłat w miesiącu: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek