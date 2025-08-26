W szóstej edycji programu można otrzymać dofinansowanie na instalację PV, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła. Maksymalna kwota to 28 tys. zł, co stanowi do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nowe warunki

Od 1 sierpnia 2024 roku, aby otrzymać dofinansowanie na instalację PV, konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła.

Dotacje w programie "Mój Prąd". Dla kogo?

Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które rozliczają się w systemie net-billing lub na niego przejdą. O dotację mogą też ubiegać się osoby, które już otrzymały dofinansowanie, ale pod warunkiem, że zgłoszą dofinansowanie na dodatkowe urządzenie, takie jak magazyn energii. Wprowadzono limit czterech korekt na jeden wniosek, by skrócić proces ich rozpatrywania. NFOŚiGW apeluje o dokładne wypełnianie dokumentów.

Budżet naboru wynosi 1,8 mld zł, z czego dotychczas złożone wnioski wyczerpują już około 82% środków. Do tej pory wpłynęło ponad 104 tys. wniosków. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych, co ma przełożyć się na znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.