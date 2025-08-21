Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w dwóch sytuacjach:

Gdy planujesz wykonanie studni do poboru wód podziemnych o głębokości powyżej 30 metrów.

do poboru wód podziemnych o głębokości powyżej 30 metrów. Gdy średni roczny pobór wody ze studni wynosi więcej niż 5 metrów sześciennych na dobę.

Pozwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat. Po upływie tego czasu, pozwolenie wygasa.

Kary, odszkodowania i opłaty

Za korzystanie ze studni bez ważnego pozwolenia grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna w wysokości od 1 tys. zł do 7,5 tys. zł. Taka sama kara dotyczy osób, które nie wykonują obowiązków określonych w decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia.

Właścicielowi należy się odszkodowanie, jeśli pozwolenie wodnoprawne zostanie cofnięte lub ograniczone. Dzieje się tak, gdy jest to uzasadnione "interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi". Odszkodowanie wypłacają Wody Polskie lub podmiot, który odniósł korzyści z cofnięcia pozwolenia. Jak podaje portalsamorzadowy.pl, opłata za wydanie pozwolenia wynosi 318,60 zł. Koszt legalizacji studni bez pozwolenia jest dużo wyższy i wynosi 6372,27 zł.

Jak uzyskać pozwolenie?

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne, musisz złożyć wniosek do Wód Polskich. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów, w tym operat wodnoprawny, wypisy z katastru nieruchomości oraz, w niektórych przypadkach, dokumentację hydrogeologiczną. W jednej decyzji można uzyskać kilka pozwoleń.