Matka może ubiegać się o świadczenie, jeśli ukończyła 60 lat i urodziła lub wychowała co najmniej czworo dzieci. Ojciec może otrzymać świadczenie, jeśli ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub nie wychowywała przez dłuższy czas. Aby otrzymać świadczenie, musisz być obywatelem Polski lub innego kraju UE/EFTA, legalnie mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać świadczenie, musisz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Formularz jest dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej zus.pl. Do wniosku dołącz:

Informacje o numerach PESEL dzieci.

Oświadczenie o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

Inne dokumenty, które mogą potwierdzić informacje z oświadczenia (np. zagraniczne akty urodzenia, orzeczenia sądu o pieczy zastępczej).

W oświadczeniu musisz potwierdzić, m.in., ile dzieci wychowałaś, czy miałeś przerwy w ich wychowywaniu, oraz czy pobierasz już inne świadczenia.

Wysokość świadczenia i zasady wypłaty

Świadczenie wynosi tyle, ile najniższa emerytura. Wysokość świadczenia wynonsi 1878,91 zł brutto miesięcznie od 1 marca 2025 roku. Jeśli pobierasz już emeryturę lub rentę niższą od minimalnej, ZUS wypłaci ci dodatek, który uzupełni kwotę do wysokości najniższej emerytury. Kwota jest co roku waloryzowana w marcu.

Świadczenie jest wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym Prezes ZUS wydał decyzję, jednak nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Świadczenie nie przysługuje, jeśli jesteś tymczasowo aresztowany, odbywasz karę pozbawienia wolności, albo sąd pozbawił cię władzy rodzicielskiej.