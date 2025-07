ZUS jasno określa kryteria, które uprawniają do otrzymania dodatkowych pieniędzy. Każdy emeryt lub rencista, który ukończył 75 lat, automatycznie otrzymuje dodatek pielęgnacyjny. ZUS przyznaje go z urzędu, więc nie musisz składać żadnego wniosku ani zaświadczeń o stanie zdrowia. Jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, również możesz otrzymać dodatek, niezależnie od wieku. W tym przypadku jednak musisz złożyć wniosek do ZUS.

Dla osób młodszych, które spełniają kryteria niezdolności, proces jest nieco bardziej skomplikowany. Aby otrzymać dodatek, musisz złożyć wniosek, a lekarz orzecznik ZUS (lub komisja lekarska) musi stwierdzić twoją całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia (druk OL-9), które wypełnia twój lekarz prowadzący. Pamiętaj, aby wypełnić je nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Wniosek złożysz w ZUS.

Istnieją konkretne sytuacje, w których nie dostaniesz dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Dodatek nie zostanie Ci przyznany, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Jeśli pobierasz już zasiłek pielęgnacyjny przyznany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przysługuje ci dodatek pielęgnacyjny z ZUS. W takiej sytuacji musisz niezwłocznie poinformować o tym organ, który wypłaca ci zasiłek pielęgnacyjny, jeśli ZUS przyznał ci dodatek.

W 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. ZUS informuje, że dodatek podlega waloryzacji i będzie wzrastał od miesiąca, w którym waloryzowana jest twoja emerytura lub renta.