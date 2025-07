Nabór, ogłoszony 7 lipca 2025 roku, dotyczy aktywność w każdym wieku, a konkretnie, obejmuje turnieje, zawody i inne wydarzenia sportowe. Przedsięwzięcia ubiegające się o wsparcie muszą mieć charakter ogólnopolski i być realizowane wokresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku. Na ten cel przeznaczono kwotę 1 091 000 zł.

Kluczowe informacje dla wnioskodawców

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane na bieżąco, zgodnie z kolejnością ich wpływania. Posiedzenia komisji oceniającej będą organizowane po wpłynięciu każdych pięciu wniosków, aż do wyczerpania dostępnych środków. Należy pamiętać, że po wyczerpaniu puli, wnioski złożone po ostatnim uwzględnionym w protokole rozstrzygnięcia, nie będą dalej procedowane.

Do kiedy będzie trwał nabór?

Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem systemu AMODIT do 28 lipca 2025 roku, do godziny 16:15, lub do momentu wyczerpania środków. Ważne jest, aby pamiętać, że w ramach tego dodatkowego naboru, dofinansowaniem nie mogą być objęte projekty, które zostały już pozytywnie zaopiniowane w pierwszym naborze.

Cele programu "Aktywność dla Każdego"

Program "Aktywność dla Każdego" ma na celu osiągnięcie szeregu kluczowych celów społecznych:

Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa w różnych grupach i środowiskach.

w różnych grupach i środowiskach. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i kształtowanie zdrowego stylu życia.

i kształtowanie zdrowego stylu życia. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich .

. Pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie dobrych praktyk.

i upowszechnianie dobrych praktyk. Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu .

. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym.

(w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym. Niwelowanie różnic w poziomie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Zmiany w programie "Aktywność dla Każdego"

W związku z dodatkowym naborem, wprowadzono pewne zmiany w zapisach programu "Aktywność dla Każdego". W dziale III "Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem" doprecyzowano, że w ramach dodatkowego naboru realizowane zadania muszą mieć wyłącznie charakter ogólnopolski.

W dziale V "Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu" wskazano, że całkowita kwota przeznaczona na program w 2025 roku to 115 700 000 zł, z czego 1 091 000 zł jest dedykowane na wspomniany dodatkowy nabór.