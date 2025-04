Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do programu „Niematerialne – przekaż dalej” na 2025 rok. Do zdobycia są dotacje od 5 000 do 50 000 zł na projekty edukacyjne, dokumentacyjne i międzypokoleniowe związane z dziedzictwem niematerialnym. Sprawdź, kto może aplikować i jak to zrobić krok po kroku.