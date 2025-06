Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku - kwoty brutto i netto

Od 1 czerwca 2024 roku obowiązują następujące kwoty zasiłku dla bezrobotnych:

1662,00 zł brutto (1512,42 zł netto) przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku.

1305,20 zł brutto (1187,73 zł netto) w kolejnych dniach.

Dla osób, których staż pracy jest krótszy niż 5 lat, stawki są niższe:

1330 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące.

1044,16 zł brutto po pierwszych 3 miesiącach.

Natomiast dla osób ze stażem pracy dłuższym niż 20 lat kwoty są wyższe:

1994,40 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące.

1566,24 zł brutto po pierwszych 3 miesiącach.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Świadczenie przysługuje osobom, które w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji:

Były zatrudnione przez co najmniej 365 dni.

Osiągały wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od ich wynagrodzenia odprowadzano składki na Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymać również osoby, które:

Wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Opłacały składki ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie będzie Ci przysługiwało, jeśli przed rejestracją w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna rozwiązałeś ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, chyba że nastąpiło ono z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub rozwiązania umowy o pracę w trybie art.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli otrzymałeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to na pierwszą wypłatę poczekasz maksymalnie do 14. dnia kolejnego miesiąca. Przykład: prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymałeś w kwietniu, więc pierwszą wpłatę uzyskasz między 1 a 14 maja.

Jak długo wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 180 dni (pół roku) lub 365 dni (cały rok). Zasiłek na 180 dni przysługuje osobom zamieszkującym powiat, gdzie 30 czerwca poprzedniego roku stopa bezrobocia nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Zasiłek na 365 dni można otrzymać, spełniając jeden z poniższych warunków: